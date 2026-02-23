Atlético-coach Diego Simeone heeft Club Brugge héél goed in de gaten gehouden dit weekend

Atlético Madrid tankte vertrouwen met een 4-2-zege tegen Espanyol, net voor de clash met Club Brugge in de Champions League. Diego Simeone zag zijn ploeg sterk reageren na een vroege achterstand.

Atlético Madrid heeft zaterdag met 4-2 gewonnen van Espanyol. Het was voor de Madrilenen de generale repetitie richting de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge op dinsdag.

Coach Diego Simeone was tevreden nadat zijn ploeg snel herstelde van een achterstand. "Ik heb veel goede dingen gezien. We kwamen snel op achterstand, maar lieten het niet aan ons hart komen", zegt hij volgens Het Nieuwsblad.

Simeone waarschuwt voor fris Club Brugge

"We namen het initiatief en kwamen nog voor rust op gelijke hoogte om nadien ook op voorsprong te komen. De prestatie van het team zorgde ervoor dat we konden spelen zoals we wilden. Het was gewoon een sterke collectieve prestatie", gaat de Argentijn verder.

Simeone heeft Club goed in de gaten. Hij ziet wat Ivan Leko in de JPL heeft gedaan. "Niet onbelangrijk richting zo’n belangrijke wedstrijd. Ik zag dat Club Brugge met enkele andere jongens speelde en dus frisse spelers zal hebben. We zullen dan ook op ons best moeten zijn."

Verder zal Club ook voorbereid moeten zijn op Alexander Sorloth. Hij scoorde twee keer tegen Espanyol en zou in de basis kunnen staan tegen blauw-zwart. "Dat is het wonderlijke van voetbal. Voor de match zei ik hem nog: ‘je weet toch dat je in Brugge drie scoringskansen had in 15 minuten?’ Nu speelde hij evenwel een spectaculaire match."