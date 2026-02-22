Wat is er aan de hand met Karetsas? Genk-coach Hayen komt met eerste (korte) update

Racing Genk kreeg zondag een stevige tik tegen Standard (0-3). Naast het verlies is er ook ongerustheid rond Kos Karetsas, die na een harde val met versnelde hartslag naar binnen moest.

Racing Genk verloor zondag met 0-3 van Standard. De Limburgers zaten in een heel goede periode en kunnen dus hopen dat dit slechts een klein obstakel is in de race richting de Champions' Play-offs. Wat een groter obstakel kan vormen is eventuele afwezigheid van Kos Karetsas.

De aanvallende middenvelder viel heel spectaculair neer na een overtreding op hem. Daarbij raakte hij zijn hoofd en moest hij meteen verzorgd worden op het veld. Terwijl hij ondersteund werd door een staflid ging hij de bank voorbij: recht naar binnen.

Versnelde hartslag bij Karetsas

Na afloop kon Nicky Hayen vertellen wat er aan de hand was, zonder in detail te gaan. "Hij had een versnelde hartslag en dat bleef aanhouden toen hij binnen was. Ik weet niet juist wat er gebeurd is", zei de trainer na afloop.

Op meer nieuws blijft het dus wachten, maar echt geruststellend was de korte update van Hayen niet. Karetsas is dit seizoen een sleutelspeler. Hij maakte zichzelf al onmisbaar op het middenveld.

Genk zal hem ook nog goed kunnen gebruiken de komende weken. Donderdag staat de terugwedstrijd tegen Dinamo Zagreb op het programma, terwijl de Limburgers nog volop moeten strijden voor de Chamions' Play-offs. Hopelijk valt de schade mee.