'Toekomstige nummer 1' van Anderlecht maakt debuut in profvoetbal op 16-jarige leeftijd

RSCA Futures heeft in de Dakota Arena een verdiende zege geboekt tegen Jong Genk. De Brusselaars springen zo over de Genkies naar de twaalfde plaats. De wedstrijd stond vooral in het teken van het profdebuut van de zestienjarige doelman Mattis Seghers.

Coach Jelle Coen was vol lof over zijn jonge sluitpost. “Mattis is op zijn zestiende al een doelman met een grote uitstraling", zei hij bij Het Nieuwsblad. In Neerpede wordt hij gezien als een potentiële toekomstige nummer één.

Seghers liet zich meteen opmerken. “In de eerste helft smoorde hij een Genkse kans in de kiem door goed te anticiperen,” aldus Coen. Ook na rust bleef hij scherp tussen de palen.

Mattis Seghers is een groot doelmannentalent

“Bij die vrijschop na rust was hij echt bij de pinken", vervolgde de trainer. De jonge doelman straalde volgens Coen rust uit op cruciale momenten in de wedstrijd.

Die maturiteit valt op. “Seghers straalt ondanks zijn prille leeftijd al veel maturiteit uit en is een rustbrenger voor de defensie.” Een opvallende vaststelling voor een speler van amper zestien jaar.

Toch ging zijn clean sheet diep in blessuretijd nog verloren. Maar het verdict van Coen bleef overeind: “Hij is een doelman met veel potentieel. Op zijn jonge leeftijd zou je nog wat speelsheid vermoeden, maar hij neemt het allemaal heel serieus.”