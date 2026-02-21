Is er een probleem? Taravel spreekt klare taal na reactie van Bertaccini

Adriano Bertaccini was vorig weekend niet tevreden met zijn wissel. Volgens trainer Jérémy Taravel van RSC Anderlecht is er echter geen probleem.

Is er een probleem met Adriano Bertaccini?

De spitsen van RSC Anderlecht scoren niet meer en dat is een probleem. Taravel haalde vorige week Bertaccini vervroegd naar de kant, maar daar was die duidelijk niet tevreden mee.

De spits werd op het matje geroepen door de coach. “Adriano is een goeie gast en heeft zijn karakter. Ik hou daar wel van: spelers met karakter. Ikzelf had dat ook in mijn carrière”, klinkt het bij Taravel in Het Nieuwsblad.

Toch was de reactie ongepast en dat heeft de interimtrainer ook duidelijk laten blijken. “Ik heb Bertaccini wel uitgelegd dat hij op zich niet zo moet reageren. Da’s niet goed voor de club, voor hemzelf, voor de fans…”

Vazquez scoort vlot in Getafe

Van een probleem is er volgens Taravel helemaal geen sprake. “Er is ook niet zoveel nodig om hem weer aan het scoren te krijgen. Bertaccini is een goalgetter en zoiets verlies je niet van vandaag op morgen.”

Met één doelpuntje kan hij weer vertrokken zijn. Zoals Luiz Vazquez doet bij Getafe. “Ik ben content voor die jongen. Het kan meespelen dat hij wat meer relaxed is in een nieuwe omgeving en meer vertrouwen heeft. Hij blijft een goeie speler”, besluit Taravel.