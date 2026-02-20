Frutos, top zes en teambuilding: Hans Cornelis voor een cruciaal weekend met Charleroi

Charleroi wil zich herpakken tegen Westerlo. Hans Cornelis bevestigde op de persconferentie dat de voorbije week deugd heeft gedaan en de groep heeft geholpen om de knop om te draaien.

11 doelpunten geïncasseerd in drie wedstrijden, drie nederlagen in één week, uitschakeling in de beker, het verlies van het plekje in de top 6: Charleroi is vorige week behoorlijk hard met beide voeten op de grond gezet. Hans Cornelis heeft de afgelopen dagen iedereen weer proberen in gang te krijgen.

"Mentaal deed het deugd. Dinsdag hebben we een teambuilding gedaan waarbij we padel speelden en nadien samen gegeten hebben", legt hij uit op de persconferentie, geciteerd door La Dernière Heure.

Waarden terugvinden die het team sterk maken

Maar op het veld moesten er toch een aantal zaken rechtgezet worden: "Het was belangrijk om de te verbeteren punten tegen Gent aan te tonen. Onze terugloopacties waren niet zoals vroeger. Ik zag dat niet vóór de wedstrijd tegen Cercle."

Kan Charleroi nog dromen van de top 6? De Zebra's hebben op papier in ieder geval een gemakkelijker programma dan aan het begin van het jaar: "Iedereen praat daarover maar het belangrijkste is de volgende wedstrijd winnen. Anders is het bijna voorbij", relativeert Cornelis.



Een van de andere onderwerpen was uiteraard de officiële komst van Nicolas Frutos als sportief directeur: "Ik heb nog niet met hem gesproken maar het is een goede zaak om de club te verbeteren. Dat is iets dat we samen zullen bekijken vanaf 1 maart. Het is altijd goed dat iemand met zoveel kwaliteiten als Nicolas hier aankomt."