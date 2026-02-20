Ook dit trainersplan ligt klaar bij RSC Anderlecht: "Ik ga de uitdaging aan"

RSC Anderlecht blijft op zoek naar een nieuwe trainer. Maar Jérémy Taravel is klaar om het seizoen uit te doen als T1 van paars-wit.

Taravel wil T1 van Anderlecht blijven

Zondag speelt RSC Anderlecht tegen Zulte Waregem. Dat wordt ondertussen al de derde wedstrijd voor interimtrainer Jérémy Taravel. En die heeft er geen probleem mee om verder te doen.

“De club is heel transparant geweest”, zei Taravel op zijn persconferentie, geciteerd door Het Laatste Nieuws. “Als de vraag komt om aan te blijven tot het einde van het seizoen, dan is dat voor mij zeker een mogelijkheid.”

Taravel staat naar eigen zeggen volledig ter beschikking van de club, in welke rol dan ook. “Ik ben ambitieus en ik wil op termijn zeker hoofdcoach worden. Als die kans zich vroeger dan verwacht voordoet, dan ben ik klaar voor die uitdaging.”

Mario Stroeykens opnieuw fit

Een overwinning tegen Zulte Waregem zou een ferme opsteker zijn voor Taravel, maar in ieder geval voor de ambities van RSC Anderlecht. De interimaris hoopt dat zijn ploeg weer kan spelen zoals tegen Antwerp in de terugmatch van de beker.



“Elke wedstrijd is nu een finale op zich. Tegen Antwerp zag ik een ploeg die vooruit wilde, die combineerde, die kansen creëerde én die ook afmaakte”, besluit Taravel. Een opsteker is dat Mario Stroeykens opnieuw fit is. Hij was sinds 13 december out met een knieblessure.