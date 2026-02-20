Analyse Wie vervangt "unieke" en geschorste Onyedika in Madrid? Leko staat voor lastige opdracht

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, clubwatcher Club Brugge
Wie vervangt "unieke" en geschorste Onyedika in Madrid? Leko staat voor lastige opdracht

Eén gele kaart bezorgt Ivan Leko veel kopzorgen voor de terugwedstrijd tegen Atlético Madrid. Raphael Onyedika zal er volgende week namelijk niet bij zijn.

Raphael Onyedika en Hans Vanaken moesten tegen Atlético Madrid opletten voor een gele kaart. Een kwartier voor tijd was het toch prijs voor de Nigeriaan. Hij zal er volgende week niet bij zijn in Madrid voor de terugwedstrijd. 

Leko ziet geen tweede Onyedika bij Club

Ivan Leko beseft dat hij voor een moeilijke opdracht staat om Onyedika te vervangen. "Het zal moeilijk zijn zonder hem, hij is een heel belangrijke speler voor ons. Hij is een uniek profiel in onze ploeg, we hebben geen andere Onyedika."

"We zullen oplossingen moeten vinden om hem te moeten vervangen." Al moet Club niet voor het eerst Onyedika, in december en januari miste hij enkele wedstrijden bij Club door de Africa Cup. En Leko koos dan telkens voor dezelfde vervanger. 

Wordt Vetlesen vervanger van Onyedika? 

Vetlesen stond vijf keer op rij in de basis, maar sinds de terugkeer van Onyedika kreeg de Noor maar drie korte invalbeurten meer. Ook Reis en nieuwkomer Lemaréchal speelden weinig, Sandra en Audoor zijn weer volledig uit beeld verdwenen.

Lees ook... Hoe moet Club Brugge volgende week spelen zonder Onyedika? "Dat zal wel aanvaard worden door bestuur"
Wellicht zal het tussen Vetlesen en Reis gaan als vervanger van Onyedika, tenzij Leko een verrassing uit zijn hoed tovert. Wie het ook wordt, hij zal met weinig matchritme op het veld staan dinsdag in Madrid. 

