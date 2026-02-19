Anderlecht-jongeling wat naar de achtergrond verdwenen: "Ik wil naar de A-ploeg"

Vrijdag ontvangt RSCA Futures de leeftijdsgenoten van Jong Genk. Met twee punten achterstand willen Nunzio Engwanda en zijn ploeggenoten met een overwinning over de Limburgers springen naar de dertiende plaats in de rangschikking.

Nunzio kijkt uit naar een duel. “Ik verwacht een goede wedstrijd tussen twee jonge ploegen die aanvallend voetbal willen brengen. Bij RSCA Futures heerst altijd de ambitie om als eerste belofteploeg te eindigen", zegt hij in Het Nieuwsblad. “In die optiek is de match tegen Jong Genk een zespuntenwedstrijd die we dolgraag willen winnen.”

Hij vergelijkt het met de vorige wedstrijd tegen Lommel. “Op Lommel vonden we dat we niet slecht voetbalden, maar we werden genekt door een gebrek aan ervaring. Wij dreigden te weinig, terwijl Lommel razend efficiënt was.”

De jonge middenvelder voelt geen extra druk door de verwachtingen rond zijn naam, ondanks het succes van zijn broer Alonso bij Utrecht. “Ik sta niet meteen stil bij wat er over me gezegd wordt. Ik ben oprecht blij dat Alonzo het zo goed doet. We hebben dagelijks contact met elkaar.”

Nunzio Engwanda wil zo snel mogelijk naar de A-ploeg van Anderlecht

Zijn focus ligt op persoonlijke ontwikkeling en doorstroom naar het eerste elftal. “Voor mezelf ben ik tevreden met de progressie die ik al maakte. In de eerste ploeg geraken is mijn uiteindelijke doel, en ik ben ervan overtuigd dat RSCA Futures de ideale weg daar naartoe is.”



Blessures en verantwoordelijkheden vormen ook uitdagingen. “Dat ik vier weken aan de kant stond door een enkelblessure was vervelend, maar blessures horen er natuurlijk bij. Het dragen van de aanvoerdersband dit seizoen is een nieuwe stap voorwaarts in mijn carrière, en ik probeer er elke wedstrijd het beste van te maken.”