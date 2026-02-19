Lazare blijft hopen op terugkeer naar België: "Bij drie clubs willen aanbieden"

Lazare blijft hopen op terugkeer naar België: "Bij drie clubs willen aanbieden"
In september verkaste Amani Lazare naar Griekenland, nadat hij bij Union SG was vertrokken. Toch lijkt hij te azen op een terugkeer naar de Belgische competitie.

Lazare kan gemakkelijk vertrekken in Griekenland

Nadat Lazare niet meer mocht spelen bij Union SG liet hij uiteindelijk zijn contract ontbinden. Hij sloot een goede twee weken later aan bij het Griekse Kifisias.

Daar heeft hij, zo laat hij weten in een interview met La Dernière Heure, duidelijke afspraken in zijn contract gemaakt en kan hij vertrekken wanneer hij dat maar wil.

Zijn toekomst ziet hij in de Belgische competitie liggen en eigenlijk had hij deze stap binnen de Jupiler Pro League ook deze zomer al willen zetten.

Drie Belgische clubs

“Deze zomer wilde ik me aanbieden bij Antwerp, een club die ik wel graag heb”, vertelt hij aan de Waalse krant. Maar er waren nog andere clubs waar Lazare graag zou spelen. “Ik heb ook aan Standard gedacht, maar daar waren te veel middenvelders.”


En dan was er uiteindelijk een andere oude liefde. “Ik heb overwogen om Mehdi Bayat te bellen om terug te keren naar Charleroi, maar uiteindelijk heb ik het niet gedaan. Mijn toekomst ligt waarschijnlijk in België, want ik ken de competitie en mijn familie woont er”, besluit hij.

