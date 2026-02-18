Gooide Olivier Renard zelf de handdoek in de ring? 'Deze informatie plaatst ontslag van Anderlecht-bestuurder in ander daglicht'

RSC Anderlecht nam een tiental dagen geleden afscheid van Olivier Renard. Maar wat het op basis van zijn resultaten dat de voormalige doelman moest vertrekken? Of is er een andere reden?

We schreven eerder al dat er verdeeldheid was in de bestuurskamer bij RSC Anderlecht over het ontslag van Olivier Renard. Zo was Kenneth Bornauw van mening dat er niet nog meer paniek moest worden gecreëerd.

In het Nederlands: de CEO van paars-wit wou het huidige seizoen afmaken met Renard om vervolgens knopen door te hakken. La Dernière Heure weet echter dat het verhaal anders is gelopen.

Wat was de aanleiding voor het ontslag van Olivier Renard bij RSC Anderlecht?

Ook Renard zelf zag zich niet functioneren in de nieuwe manier van werken van Anderlecht. In de nieuwe structuur wil paars-wit de rol en bevoegdheid van een sportief directeur anders invullen.

Het is de bedoeling dat de sportieve directeur géén sportieve baas is. Wat we daarmee bedoelen? Het kan niet de bedoeling zijn dat Anderlecht telkens van koers moet veranderen. Versta: naar de werkwijze van pakweg Jesper Fredberg, Olivier Renard en zijn opvolger.

Wie is de echte sportieve baas van RSC Anderlecht?

In de nieuwe structuur is Tom Borguet dé sportieve baas die alle departementen onder hem zal aansturen. Samen met de nieuwe baas van Neerpede - Jean Kindermans - zal hij instaan voor één beleid en één lijn.





De nieuwe sportief directeur moet dan weer een tandem vormen met David Verwilghen. De nieuwe baas van de scouting brengt de spelers via data in kaart, terwijl de opvolger van Renard die spelers naar Brussel moet loodsen.