De drie grote verschillen met Thorsten Fink: dit veranderde Nicky Hayen bij Genk

Na een slechte start onder Thorsten Fink waait er een frisse wind door de Cegeka Arena. Met 10 op 12 lijkt KRC Genk opnieuw op koers richting Champions' Play-offs.

Hayen zorgt voor energie en geloof

Het verschil tussen het KRC Genk onder Thorsten Fink en Nicky Hayen is enorm. De voormalige trainer van Club Brugge kende een moeilijke debuutfase, maar ondertussen loopt alles een pak beter bij de Limburgers.

Genk pakte 10 op 12 in zijn recente competitiewedstrijden en heeft terug een goed oog op de Champions' Play-offs. Dimitri de Condé merkt verschillen op met de periode voor Hayen. "Nicky brengt vooral enthousiasme in het team", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Band met supporters is groter

"We gaan de wedstrijden met meer energie in en het geloof in winst is groter", merkt de Condé nog op. Hij vindt het ook knap hoe Hayen al snel een mooie band verzorgt met de achterban. "Het contact met het publiek is voor hem ook heel belangrijk."

"Dat slaat aan, zie ik. Daarom is het spijtig dat we onze supporters moeten missen in Zagreb, maar de relatie met de fans zit goed, dat merk je en wordt ook belangrijk bij de volgende thuismatchen."

Discipline naast het veld

"Daarnaast hecht Nicky ook veel belang aan wat er naast het terrein gebeurt, zo staat hij inderdaad op de nodige discipline", gaat de Condé verder. Robin Mirisola kon er bij de podcast 'FC Limburg' van meespreken.





"Ja, er zijn enkele regels ingevoerd. Dat was in het begin voor iedereen wel even wennen. Uiteindelijk zijn het goede afspraken. Zo mogen we geen gsm gebruiken tijdens het ontbijt, waardoor we met elkaar praten en elkaar beter leren kennen. Dat is dus ook heel positief voor de ploeg", aldus de spits.