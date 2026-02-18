De drie grote verschillen met Thorsten Fink: dit veranderde Nicky Hayen bij Genk

De drie grote verschillen met Thorsten Fink: dit veranderde Nicky Hayen bij Genk
Foto: © photonews
Word fan van KRC Genk! 2049

Na een slechte start onder Thorsten Fink waait er een frisse wind door de Cegeka Arena. Met 10 op 12 lijkt KRC Genk opnieuw op koers richting Champions' Play-offs.

Hayen zorgt voor energie en geloof

Het verschil tussen het KRC Genk onder Thorsten Fink en Nicky Hayen is enorm. De voormalige trainer van Club Brugge kende een moeilijke debuutfase, maar ondertussen loopt alles een pak beter bij de Limburgers.

Genk pakte 10 op 12 in zijn recente competitiewedstrijden en heeft terug een goed oog op de Champions' Play-offs. Dimitri de Condé merkt verschillen op met de periode voor Hayen. "Nicky brengt vooral enthousiasme in het team", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Band met supporters is groter

"We gaan de wedstrijden met meer energie in en het geloof in winst is groter", merkt de Condé nog op. Hij vindt het ook knap hoe Hayen al snel een mooie band verzorgt met de achterban. "Het contact met het publiek is voor hem ook heel belangrijk."

"Dat slaat aan, zie ik. Daarom is het spijtig dat we onze supporters moeten missen in Zagreb, maar de relatie met de fans zit goed, dat merk je en wordt ook belangrijk bij de volgende thuismatchen."

Discipline naast het veld

"Daarnaast hecht Nicky ook veel belang aan wat er naast het terrein gebeurt, zo staat hij inderdaad op de nodige discipline", gaat de Condé verder. Robin Mirisola kon er bij de podcast 'FC Limburg' van meespreken.

"Ja, er zijn enkele regels ingevoerd. Dat was in het begin voor iedereen wel even wennen. Uiteindelijk zijn het goede afspraken. Zo mogen we geen gsm gebruiken tijdens het ontbijt, waardoor we met elkaar praten en elkaar beter leren kennen. Dat is dus ook heel positief voor de ploeg", aldus de spits.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Nicky Hayen

Meer nieuws

Midden in de promotiestrijd kondigt KV Kortrijk uitstekend extrasportief nieuws aan

Midden in de promotiestrijd kondigt KV Kortrijk uitstekend extrasportief nieuws aan

18:45
Is de JPL beter dan de Ligue 1? Club Brugge-aanvaller Diakhon doet opvallende uitspraak

Is de JPL beter dan de Ligue 1? Club Brugge-aanvaller Diakhon doet opvallende uitspraak

18:20
Dimitri de Condé ziet herboren Racing Genk: dit is nu anders volgens hem

Dimitri de Condé ziet herboren Racing Genk: dit is nu anders volgens hem

16:30
Ardon Jashari (ex-Club Brugge) staat voor enorm groot moment bij AC Milan

Ardon Jashari (ex-Club Brugge) staat voor enorm groot moment bij AC Milan

18:00
Ex-Standard-speler maakt na 4,5 maanden emotionele terugkeer op het veld: "Een hartverwarmend moment"

Ex-Standard-speler maakt na 4,5 maanden emotionele terugkeer op het veld: "Een hartverwarmend moment"

17:45
Standard komt met heel mooi nieuws voor de fans: contract tot 2029

Standard komt met heel mooi nieuws voor de fans: contract tot 2029

17:20
Simon Mignolet onthult, dit was zijn grootste wedstrijd met Club Brugge: "Dat maak je niet vaak mee"

Simon Mignolet onthult, dit was zijn grootste wedstrijd met Club Brugge: "Dat maak je niet vaak mee"

17:00
1
Marink Reedijk lyrisch over deze speler van SK Beveren: "Al een heel seizoen van goudwaarde"

Marink Reedijk lyrisch over deze speler van SK Beveren: "Al een heel seizoen van goudwaarde"

16:45
"Onbegrijpelijke tackle": Wout Faes wordt enorm hard aangepakt in Frankrijk na slechte prestatie

"Onbegrijpelijke tackle": Wout Faes wordt enorm hard aangepakt in Frankrijk na slechte prestatie

16:00
7
Courtois onthult, Vinicius breekt de stilte: dit is wat Prestianni tegen Vinicius gezegd zou hebben

Courtois onthult, Vinicius breekt de stilte: dit is wat Prestianni tegen Vinicius gezegd zou hebben

15:30
1
Franky Van der Elst helpt alvast een handje: dit doet Atlético tegen Club Brugge

Franky Van der Elst helpt alvast een handje: dit doet Atlético tegen Club Brugge

15:00
Wie is Antoine Sibierski, die al gecontacteerd werd door Anderlecht?

Wie is Antoine Sibierski, die al gecontacteerd werd door Anderlecht?

14:40
2
Filip Joos over situatie bij Club Brugge: "Dan wil ik drie mensen aan de leugendetector"

Filip Joos over situatie bij Club Brugge: "Dan wil ik drie mensen aan de leugendetector"

08:40
39
KAA Gent komt met bijzonder positief nieuws vlak voor cruciale clash tegen Cercle Brugge

KAA Gent komt met bijzonder positief nieuws vlak voor cruciale clash tegen Cercle Brugge

14:20
'Recordtransfer voor Genk op komst: ook PSG mengt zich in de debatten'

'Recordtransfer voor Genk op komst: ook PSG mengt zich in de debatten'

11:20
7
"Ik was geschokt": de sneer van Bart Verhaeghe die bij Union nog altijd niet is verteerd

"Ik was geschokt": de sneer van Bart Verhaeghe die bij Union nog altijd niet is verteerd

14:00
13
Philippe Albert spreekt zich uit over trainersdossier van Anderlecht en stelt opvallende oplossing voor

Philippe Albert spreekt zich uit over trainersdossier van Anderlecht en stelt opvallende oplossing voor

13:30
🎥 SL Benfica reageert héél duidelijk op zware racisme-beschuldigingen van Vinicius en Real Madrid

🎥 SL Benfica reageert héél duidelijk op zware racisme-beschuldigingen van Vinicius en Real Madrid

13:00
11
Noa Lang deelt ferme steek uit aan Napoli-coach Antonio Conté na CL-overwinning

Noa Lang deelt ferme steek uit aan Napoli-coach Antonio Conté na CL-overwinning

12:40
5
Smaakmaker heeft uitstekend nieuws voor fans van OH Leuven

Smaakmaker heeft uitstekend nieuws voor fans van OH Leuven

12:45
1
Peter Vandenbempt verandert van mening over Club Brugge: "Zo eenvoudig is het"

Peter Vandenbempt verandert van mening over Club Brugge: "Zo eenvoudig is het"

12:20
8
Wedloop kan beginnen: 'Minstens vijf clubs uit Engeland willen speler losweken bij Union SG'

Wedloop kan beginnen: 'Minstens vijf clubs uit Engeland willen speler losweken bij Union SG'

12:00
2
"Een droom die uitkomt": deze Lommel-speler beleefde een sprookje tegen de RSCA Futures

"Een droom die uitkomt": deze Lommel-speler beleefde een sprookje tegen de RSCA Futures

11:50
Is hij een fout van Marc Wilmots of is het pech voor Standard?

Is hij een fout van Marc Wilmots of is het pech voor Standard?

11:40
1
Anderlecht gaat opnieuw strijd aan met onder meer Ajax, PSG en Real Madrid

Anderlecht gaat opnieuw strijd aan met onder meer Ajax, PSG en Real Madrid

11:00
Issame Charaï strooit met lof voor deze Westerlo-speler: "Hij deed het perfect"

Issame Charaï strooit met lof voor deze Westerlo-speler: "Hij deed het perfect"

10:45
'Atlético Madrid wil Barcelona, Inter en Chelsea aftroeven en stuurt scout naar Jan Breydel'

'Atlético Madrid wil Barcelona, Inter en Chelsea aftroeven en stuurt scout naar Jan Breydel'

10:30
3
LIVE: Club Brugge-Atlético Madrid: Dwingt blauw-zwart thuis een goede uitgangspositie af?

LIVE: Club Brugge-Atlético Madrid: Dwingt blauw-zwart thuis een goede uitgangspositie af?

09:45
Sportpsycholoog komt met tips voor Anderlecht-spitsen: "Allemaal tijdverspilling"

Sportpsycholoog komt met tips voor Anderlecht-spitsen: "Allemaal tijdverspilling"

10:00
Club-icoon Franky Van der Elst geeft de fans hoop

Club-icoon Franky Van der Elst geeft de fans hoop

09:30
Na interesse van Dender en OH Leuven: 'Bod van 7-8 miljoen euro op ex-Rouche geweigerd'

Na interesse van Dender en OH Leuven: 'Bod van 7-8 miljoen euro op ex-Rouche geweigerd'

09:00
Opsteker: Rode Duivel maakt rentree in Champions League na drie maanden blessureleed

Opsteker: Rode Duivel maakt rentree in Champions League na drie maanden blessureleed

08:20
Meubelstuk Anderlecht verlaat de club na zestien jaar: 'Nu al akkoord met buitenlandse club uit de G5'

Meubelstuk Anderlecht verlaat de club na zestien jaar: 'Nu al akkoord met buitenlandse club uit de G5'

08:00
1
Opvallend: gerucht rond ontslag Belgische bondscoach ... klopt niet

Opvallend: gerucht rond ontslag Belgische bondscoach ... klopt niet

07:50
De strijd om de top-6: Hein Vanhaezebrouck ziet een paar enorme voordelen voor ex-ploeg

De strijd om de top-6: Hein Vanhaezebrouck ziet een paar enorme voordelen voor ex-ploeg

07:20
1
Beveren dit weekend zeker van promotie? Op deze manier kan het!

Beveren dit weekend zeker van promotie? Op deze manier kan het!

06:30
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 1/32 Finales
Brann Brann 19/02 Bologna Bologna
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 19/02 KRC Genk KRC Genk
Fenerbahçe Fenerbahçe 19/02 Nottingham Forest Nottingham Forest
PAOK PAOK 19/02 Celta De Vigo Celta De Vigo
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 19/02 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Ludogorets Ludogorets 19/02 Ferencváros Ferencváros
Panathinaikos Panathinaikos 19/02 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Lille OSC Lille OSC 19/02 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 26/02 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Ferencváros Ferencváros 26/02 Ludogorets Ludogorets
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 26/02 Panathinaikos Panathinaikos
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 26/02 Lille OSC Lille OSC
Bologna Bologna 26/02 Brann Brann
Celta De Vigo Celta De Vigo 26/02 PAOK PAOK
Nottingham Forest Nottingham Forest 26/02 Fenerbahçe Fenerbahçe
KRC Genk KRC Genk 26/02 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb

Nieuwste reacties

Futbolitis Futbolitis over 🎥 SL Benfica reageert héél duidelijk op zware racisme-beschuldigingen van Vinicius en Real Madrid Geert66 Geert66 over Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Vanhaezebrouck en Van der Elst zijn het roerend eens We Are The Racingboys We Are The Racingboys over 'Recordtransfer voor Genk op komst: ook PSG mengt zich in de debatten' CringeMedia CringeMedia over 🎥 Vinicius Junior maakt pareltje, daagt uit, krijgt geel en laat match stopzetten na racisme .. .. over Filip Joos over situatie bij Club Brugge: "Dan wil ik drie mensen aan de leugendetector" TIGERMANIA TIGERMANIA over "Ik was geschokt": de sneer van Bart Verhaeghe die bij Union nog altijd niet is verteerd Fransdubois67 Fransdubois67 over Wie is Antoine Sibierski, die al gecontacteerd werd door Anderlecht? Snoek Snoek over "Onbegrijpelijke tackle": Wout Faes wordt enorm hard aangepakt in Frankrijk na slechte prestatie DKMA DKMA over Simon Mignolet onthult, dit was zijn grootste wedstrijd met Club Brugge: "Dat maak je niet vaak mee" filip hendrix filip hendrix over Toby Alderweireld heeft wijze raad voor Rayane Bounida over keuze van nationale ploeg Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved