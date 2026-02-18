Midden in de promotiestrijd kondigt KV Kortrijk uitstekend extrasportief nieuws aan

KV Kortrijk boekte het afgelopen weekend een belangrijke zege tegen Beerschot in de strijd om de promotie. Ook naast het veld mogen de Kerels nu een succes vieren.

Met de zege tegen Beerschot zette KV Kortrijk opnieuw een belangrijke stap richting het beoogde doel: de promotie naar de Jupiler Pro League. De kloof tussen beide teams bedraagt nu zeven punten.

KVK wil ook naast het veld blijven groeien en kondigt in die context nu een verlenging aan van de samenwerking met AB InBev, een van zijn partners. KVK maakt het nieuws zelf bekend op zijn website.

KVK en AB InBev gaan door tot 2031

Beide partijen werken al samen sinds 2015 en gaan nu door tot 2031. AB InBev zal Kortrijk zo blijven voorzien van merken als Stella Artois, Jupiler en Jupiler 0,0. Jelle Brulez, Chief Operations Officer van KV Kortrijk, toont zich een tevreden man.

"Het is fantastisch om onze samenwerking met AB InBev langdurig te bestendigen", klinkt het. "De steun van AB InBev sinds 2015 heeft niet alleen bijgedragen aan de beleving van onze fans, maar ook aan de verdere professionalisering van onze commerciële werking."

Een gelijkaardig enthousiast geluid klinkt bij Stefan Huyskens, Sales Managers Sports, Music & Events bij AB InBev. "Bier en sport zijn beter samen en verbindt de fans. We zijn erg trots op deze verlenging en het vertrouwen van de supporters. We hopen samen mooie momenten te creëren de komende 6 jaar!"



