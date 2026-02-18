Simon Mignolet onthult, dit was zijn grootste wedstrijd met Club Brugge: "Dat maak je niet vaak mee"

Club Brugge ontvangt Atlético Madrid met herinneringen aan een legendarische avond in 2022. Toen hield één man blauw-zwart overeind in het Wanda Metropolitano: Simon Mignolet.

Woensdagavond neemt Club Brugge het op tegen Atlético Madrid. In oktober 2022 speelde blauw-zwart 0-0 gelijk in het Wanda Metropolitano. Dé grote held van die avond was Simon Mignolet. Geen enkele Atlético-speler kon hem die dag wat maken.

Hij beschouwt het als zijn grootste wedstrijd voor Club Brugge. "Na de gewonnen Champions League-finale met Liverpool op plaats twee. Maar wat Club betreft wel bovenaan", onthult hij bij Het Laatste Nieuws. "Kijk, jaren later zijn het niet de grote krantenkoppen die je je herinnert. Of de vele felicitaties. Wél wat zo’n match met jou doet op het veld, want je maakt het niet zo vaak mee. Hoe je het zelf ervaart, betekent zóveel."

Mignolet over zijn magische avond in Madrid

Mignolet deed ongelooflijke reddingen. De doelman die daar tussen de palen stond in de slotfase, was hijzelf niet meer. Zo legt hij het althans uit. "Op dat moment is het autopilot. Alsof het niet ík ben die de beslissingen maak, alsof het een computer is."

Alles gaat vanzelf, vanwege de adrenaline, zegt Mignolet. "Die bal die ik hier wegsla, is in het begin van een wedstrijd drieduizend keer moeilijker. Ik denk zelf niet dat ik uitkom in die fase. Maar op zo’n moment denk je niet meer na."

De Club-doelman spreekt van een bepaalde zone waarin alles automatisch gebeurt. "Om in die zone te geraken, is dat niet eenvoudig. Als speler kies je je werk. Je kan ernaar op zoek gaan. Door bepaalde ruimtes op te zoeken bijvoorbeeld. Als doelman niet. Dat is de moeilijkheid aan onze job. Hoe je mij daar ziet, dat maak je niet zo vaak mee."