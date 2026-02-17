Niet in selectie tegen Atlético Madrid, maar wel goed nieuws voor deze Bruggeling

Club Brugge staat voor een cruciale heenwedstrijd tegen Atlético Madrid in de Champions League. Blauw-zwart wil in eigen huis een bonus afdwingen. Dinsdag maakte de club zijn selectie bekend, zonder Lynnt Audoor.

"Lynnt Audoor is een vaste waarde bij Club NXT. Hij keerde in het seizoen 2024-2025 terug naar FCB na een uitleenbeurt aan KV Kortrijk", aldus Club Brugge op haar webstek. "Audoor heeft een contract tot 2029 bij Club Brugge."

Audoor tot 2029 bij Club Brugge

De middenvelder doorliep de jeugdopleiding van Club Brugge en debuteerde in 2020 voor Club NXT. Zijn broer speelt eveneens bij Club NXT. Daarnaast kwam Lynnt ook enkele keren uit voor het eerste elftal van Club Brugge, waar hij nu deel van uitmaakt.

Club Brugge rekent dus ook de komende seizoenen op jeugdproduct Lynnt Audoor. Blauw-zwart maakte onlangs bekend dat het het contract van de 21-jarige middenvelder openbrak tot medio 2029. De laatste tijd is hij buiten strijd met een blessure.

Blessurezorgen binnnekort vergeten voor Audoor?

De defensieve middenvelder kreeg van coach Nicky Hayen (korte) invalbeurten in de Supercup tegen Union (1-2-zege) en op de openingsspeeldag tegen Racing Genk (2-1-zege). Audoor speelt al sinds zijn 6 jaar voor Club Brugge.

Lees ook... Atlético-coach Simeone waarschuwt voor Club Brugge en duidt op belang van Hans Vanaken›

Sinds zijn officieel debuut in het eerste elftal, in juli 2022 in de gewonnen Supercup tegen AA Gent (1-0), maakte hij mondjesmaat minuten. Afgelopen zomer werd Audoor volgens Het Nieuwsblad nog in verband gebracht met een overgang naar landskampioen Union, maar hij bleef bij Brugge.