Antwerp krijgt zeer goed nieuws te horen met oog op topper tegen Union SG

Tijdens de terugwedstrijd van de halve finale tussen Antwerp en Anderlecht kreeg Yuto Tsunashima een rode kaart voor een tussenkomst op Ibrahima Kanaté. Inmiddels kent hij zijn straf.

Het bondsparket was mild voor Yuto Tsunashima (25), verdediger van Antwerp, na zijn uitsluiting in de terugwedstrijd van de halve finale van de Beker van België tegen RSC Anderlecht. De Japanner kreeg rood na een fout op Ibrahima Kanaté in de slotfase.

Tsunashima kreeg uiteindelijk een schorsing van één wedstrijd met uitstel, geen effectieve speeldagen en een boete van 500 euro. Zo moet hij geen enkele wedstrijd missen.

Yuto Tsunashima kan gewoon mee naar Union

Volgens de richtlijnen had zijn fout nochtans tot twee speeldagen schorsing kunnen opleveren. Maar omdat de Antwerp-verdediger een blanco strafblad heeft, toonden de bevoegde instanties zich mild.

Antwerp kan dus gewoon rekenen op Tsunashima voor de verplaatsing volgend weekend naar het Dudenpark, tegen Union Saint-Gilloise. Goed nieuws voor The Great Old.



Na de zware nederlaag tegen Anderlecht in de beker halve finale verloor Antwerp ook thuis van Westerlo. De Antwerpenaren staan zo zes punten achter op de top zes, met nog vijf wedstrijden te spelen. Puntenverlies geen optie meer.