Heeft Anderlecht de bal helemaal misgeslagen? Winteraanwinst dreigt naar de achtergrond te verdwijnen

Anderlecht lijkt al een probleem te hebben met één van zijn winteraanwinsten. Coba da Costa, de Guineeër van 23, die paars-wit ging halen als vervanger van Nilson Angulo viel al twee keer naast de wedstrijdselectie. De huidige trainersstaf is ook niet overtuigd.

Toen duidelijk werd dat Angulo ging vertrekken, werd er in allerijl nog gezocht naar een vervanger. Die werd vrij snel gevonden bij Getafe, waar Anderlecht eerder al zaken mee deed door er Luis Vazquez te stallen. Maar meer en meer lijkt het op een paniektransfer die weer in de marge gaat verdwijnen.

Da Costa stond ook op de radar van Kortrijk

Tegen Genk kreeg Da Costa meteen een basisplaats van Edward Still, maar kon er niet overtuigen. Meer nog, er werd meewarig gelachen met zijn onbeholpen acties. "Wie is er nu slechter geworden? Getafe of Anderlecht na de deals met Vazquez en Da Costa?", werd er luidop afgevraagd in de perszaal.

Die vraag wordt intussen ook gesteld in de huidige trainersstaf van Anderlecht. Jérémy Taravel liet Da Costa tegen Antwerp en La Louvière uit de kern en verkoos Elyess Dao en Anas Tajaouart op te roepen. Een duidelijk signaal dat de Guineeër (nog?) niet op niveau is.

Binnen Anderlecht werd zich ook afgevraagd waarom Still hem in Genk in de basis dropte nadat hij amper een training had meegedaan. Ibrahim Kanaté vroeg het zich waarschijnlijk ook af.

Wat Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad zegt, klopt ook. Coba da Costa stond ook op de radar van... KV Kortrijk. Als Anderlecht zijnde is dat niet meteen een referentie, met alle respect voor Kortrijk.





Zal de nieuwe trainer van Anderlecht het wel zien in Da Costa?

Ook het nieuwe bestuur begint zich trouwens al te verwonderen waarom Olivier Renard Da Costa nog ging halen. Ze verdedigen zich wel met het feit dat de deal rond Angulo eerst rond moest zijn voor ze nog een vervanger konden halen. Da Costa was de enige die wou wachten tot Sunderland vanuit Parijs tegen 20u groen licht zou geven.

Getafe wou de winger ook nog kwijt. In 14 matchen had hij dit seizoen immers nog geen onvergetelijke indruk nagelaten met amper 1 assist. Anderlecht koos er wel voor om hem te huren met aankoopoptie, om het risico te beperken.

Intussen blijkt wel op training dat de jonge Elyess Dao een betere indruk op de flank nalaat dan Da Costa. Het zal wachten zijn op de nieuwe trainer om te zien of hij er een andere mening over heeft...