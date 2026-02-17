Analyse Heeft Anderlecht de bal helemaal misgeslagen? Winteraanwinst dreigt naar de achtergrond te verdwijnen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
| Reageer
Heeft Anderlecht de bal helemaal misgeslagen? Winteraanwinst dreigt naar de achtergrond te verdwijnen
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4329

Anderlecht lijkt al een probleem te hebben met één van zijn winteraanwinsten. Coba da Costa, de Guineeër van 23, die paars-wit ging halen als vervanger van Nilson Angulo viel al twee keer naast de wedstrijdselectie. De huidige trainersstaf is ook niet overtuigd.

Toen duidelijk werd dat Angulo ging vertrekken, werd er in allerijl nog gezocht naar een vervanger. Die werd vrij snel gevonden bij Getafe, waar Anderlecht eerder al zaken mee deed door er Luis Vazquez te stallen. Maar meer en meer lijkt het op een paniektransfer die weer in de marge gaat verdwijnen.

Da Costa stond ook op de radar van Kortrijk

Tegen Genk kreeg Da Costa meteen een basisplaats van Edward Still, maar kon er niet overtuigen. Meer nog, er werd meewarig gelachen met zijn onbeholpen acties. "Wie is er nu slechter geworden? Getafe of Anderlecht na de deals met Vazquez en Da Costa?", werd er luidop afgevraagd in de perszaal.

Die vraag wordt intussen ook gesteld in de huidige trainersstaf van Anderlecht. Jérémy Taravel liet Da Costa tegen Antwerp en La Louvière uit de kern en verkoos Elyess Dao en Anas Tajaouart op te roepen. Een duidelijk signaal dat de Guineeër (nog?) niet op niveau is.

Binnen Anderlecht werd zich ook afgevraagd waarom Still hem in Genk in de basis dropte nadat hij amper een training had meegedaan. Ibrahim Kanaté vroeg het zich waarschijnlijk ook af. 

Wat Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad zegt, klopt ook. Coba da Costa stond ook op de radar van... KV Kortrijk. Als Anderlecht zijnde is dat niet meteen een referentie, met alle respect voor Kortrijk. 

Zal de nieuwe trainer van Anderlecht het wel zien in Da Costa?

Ook het nieuwe bestuur begint zich trouwens al te verwonderen waarom Olivier Renard Da Costa nog ging halen. Ze verdedigen zich wel met het feit dat de deal rond Angulo eerst rond moest zijn voor ze nog een vervanger konden halen. Da Costa was de enige die wou wachten tot Sunderland vanuit Parijs tegen 20u groen licht zou geven.

Getafe wou de winger ook nog kwijt. In 14 matchen had hij dit seizoen immers nog geen onvergetelijke indruk nagelaten met amper 1 assist. Anderlecht koos er wel voor om hem te huren met aankoopoptie, om het risico te beperken. 

Intussen blijkt wel op training dat de jonge Elyess Dao een betere indruk op de flank nalaat dan Da Costa. Het zal wachten zijn op de nieuwe trainer om te zien of hij er een andere mening over heeft...

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Coba da Costa

Meer nieuws

Hét 18-jarige goudhaantje van Club Brugge: de schrik zit er goed in dat hij te vroeg vertrekt

Hét 18-jarige goudhaantje van Club Brugge: de schrik zit er goed in dat hij te vroeg vertrekt

14:40
Club Brugge en KRC Genk op het Europese toneel: zo kunt u de wedstrijden bekijken

Club Brugge en KRC Genk op het Europese toneel: zo kunt u de wedstrijden bekijken

14:20
Gaat Anderlecht voor technisch directeur wiens naam nog niet gevallen is? Ook hij doet de ronde

Gaat Anderlecht voor technisch directeur wiens naam nog niet gevallen is? Ook hij doet de ronde

10:00
Rode Duivel waagt zich aan het zakenleven en investeert in Belgisch bedrijf

Rode Duivel waagt zich aan het zakenleven en investeert in Belgisch bedrijf

14:00
Zulte Waregem-speler Kiilerich kent zijn straf na opvallend rood tegen STVV

Zulte Waregem-speler Kiilerich kent zijn straf na opvallend rood tegen STVV

13:30
Sam Kerkhofs laat zich uit na het dipje van zijn eigen ploeg: "Of we ongerust mogen zijn?"

Sam Kerkhofs laat zich uit na het dipje van zijn eigen ploeg: "Of we ongerust mogen zijn?"

13:15
1
Wie verovert de laatste drie plekken in de Champions' Play-offs? Boeckx verrast, Alderweireld optimistischer

Wie verovert de laatste drie plekken in de Champions' Play-offs? Boeckx verrast, Alderweireld optimistischer

12:00
1
Belangrijke speler afwezig op training Club Brugge voor wedstrijd tegen Atlético

Belangrijke speler afwezig op training Club Brugge voor wedstrijd tegen Atlético

13:00
2
Vincent Kompany waarschuwt na opmars van toptalent bij Bayern München

Vincent Kompany waarschuwt na opmars van toptalent bij Bayern München

12:40
1
Anderlecht zet deadline voor Schreuder, maar... zal er zwaar voor moeten dokken

Anderlecht zet deadline voor Schreuder, maar... zal er zwaar voor moeten dokken

07:20
5
Genk-speler weigerde AC Milan en onthult jeugdidool van de club: "Ik had zelfs een truitje van hem"

Genk-speler weigerde AC Milan en onthult jeugdidool van de club: "Ik had zelfs een truitje van hem"

12:20
Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Vanhaezebrouck en Van der Elst zijn het roerend eens

Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Vanhaezebrouck en Van der Elst zijn het roerend eens

09:30
9
RSC Anderlecht doet het historisch slecht: 89(!) jaar geleden

RSC Anderlecht doet het historisch slecht: 89(!) jaar geleden

07:00
Niemand durft STVV nog afschrijven voor de titel... "Maar als dat gebeurt..."

Niemand durft STVV nog afschrijven voor de titel... "Maar als dat gebeurt..."

11:00
6
Toby Alderweireld heeft wijze raad voor Rayane Bounida over keuze van nationale ploeg

Toby Alderweireld heeft wijze raad voor Rayane Bounida over keuze van nationale ploeg

10:30
3
Antwerp blijft ondanks 3/15 geloven in top 6: "Anders kunnen we evengoed op vakantie gaan" Reactie

Antwerp blijft ondanks 3/15 geloven in top 6: "Anders kunnen we evengoed op vakantie gaan"

10:15
7
Belg zorgt voor commotie in Nederland met héél zware kritiek op refs

Belg zorgt voor commotie in Nederland met héél zware kritiek op refs

11:20
Hans Vanaken verrast: "Kompany laat Bayern spelen zoals Anderlecht vroeger, zo wil ik naar voetbal kijken"

Hans Vanaken verrast: "Kompany laat Bayern spelen zoals Anderlecht vroeger, zo wil ik naar voetbal kijken"

08:40
1
"Je gelooft niet wie Filip Joos als Rode Duivel wil, je kan er gif op innemen"

"Je gelooft niet wie Filip Joos als Rode Duivel wil, je kan er gif op innemen"

09:15
Genk haalt zich woede op de hals, maar... reglement is héél duidelijk

Genk haalt zich woede op de hals, maar... reglement is héél duidelijk

09:00
8
Antwerp krijgt de trein niet op de rails en de angstige blik al op slotspeeldag: "Daar wil je niet bij zijn"

Antwerp krijgt de trein niet op de rails en de angstige blik al op slotspeeldag: "Daar wil je niet bij zijn"

08:00
7
Race tegen de klok bij Club Brugge om sleutelspeler tegen Atlético fit te krijgen

Race tegen de klok bij Club Brugge om sleutelspeler tegen Atlético fit te krijgen

08:20
Vanhaezebrouck merkt zeer kritisch op: "Anderlecht de voorlaatste in terugronde - onvoorstelbaar toch?"

Vanhaezebrouck merkt zeer kritisch op: "Anderlecht de voorlaatste in terugronde - onvoorstelbaar toch?"

21:00
8
Axel Witsel en Girona kloppen Barça en zetten de titelstrijd in Spanje op zijn kop

Axel Witsel en Girona kloppen Barça en zetten de titelstrijd in Spanje op zijn kop

07:40
6
Durft Alfred Schreuder het heilige huisje bij Anderlecht aanpakken?

Durft Alfred Schreuder het heilige huisje bij Anderlecht aanpakken?

20:00
3
Filip Joos zeer kritisch voor JPL-coach: "Lachwekkend, zo maakt hij zich belachelijk"

Filip Joos zeer kritisch voor JPL-coach: "Lachwekkend, zo maakt hij zich belachelijk"

06:00
3
Vanhaezebrouck komt met lof voor Genk-speler, maar ziet ook mentaal probleem

Vanhaezebrouck komt met lof voor Genk-speler, maar ziet ook mentaal probleem

06:30
Deze drie teams halen samen met Club Brugge, STVV en Union SG de play-offs

Deze drie teams halen samen met Club Brugge, STVV en Union SG de play-offs

23:00
"We kunnen niet met tien en een halve man spelen": La Louvière breekt de stilte over 'man van 7 miljoen'

"We kunnen niet met tien en een halve man spelen": La Louvière breekt de stilte over 'man van 7 miljoen'

21:30
Serieuze, dubbele domper in de strijd om de play-offs

Serieuze, dubbele domper in de strijd om de play-offs

22:30
5
Max Dean, een nieuwe Kanarie en nog veel meer lekkers viel ons dit weekend op

Max Dean, een nieuwe Kanarie en nog veel meer lekkers viel ons dit weekend op

20:40
Cijfers bevestigen wat we al lang weten: deze Rode Duivel kampt met een schrijnend gebrek aan efficiëntie

Cijfers bevestigen wat we al lang weten: deze Rode Duivel kampt met een schrijnend gebrek aan efficiëntie

22:00
Vanhaezebrouck en Van der Elst wikken en wegen de kansen van Club Brugge tegen Atlético Madrid

Vanhaezebrouck en Van der Elst wikken en wegen de kansen van Club Brugge tegen Atlético Madrid

21:40
Aalst Carnaval én VRT-collega's nemen Ruben Van Gucht op de korrel, tot boegeroep aan toe! De derde helft

Aalst Carnaval én VRT-collega's nemen Ruben Van Gucht op de korrel, tot boegeroep aan toe!

21:20
JPL-trainer krijgt stevige tik van Jonathan Lardot: "Onaanvaardbaar, dat gaat veel te ver"

JPL-trainer krijgt stevige tik van Jonathan Lardot: "Onaanvaardbaar, dat gaat veel te ver"

20:10
'Standard haalt uit met meerjarig contract voor ex-speler KAA Gent'

'Standard haalt uit met meerjarig contract voor ex-speler KAA Gent'

20:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 La Louvière La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Toby Alderweireld heeft wijze raad voor Rayane Bounida over keuze van nationale ploeg Demogorgon Demogorgon over Belangrijke speler afwezig op training Club Brugge RememberLierse RememberLierse over Zulte Waregem beschuldigt STVV-fan (onterecht?) van racisme: Kanaries komen met duidelijk statement Stigo12 Stigo12 over Vincent Kompany waarschuwt na opmars van toptalent bij Bayern München Geert66 Geert66 over Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Vanhaezebrouck en Van der Elst zijn het roerend eens JaKu JaKu over Sam Kerkhofs laat zich uit na het dipje van zijn eigen ploeg: "Of we ongerust mogen zijn?" Robin Kadivnik Robin Kadivnik over Wie verovert de laatste drie plekken in de Champions' Play-offs? Boeckx verrast, Alderweireld optimistischer André Coenen André Coenen over Vanhaezebrouck merkt zeer kritisch op: "Anderlecht de voorlaatste in terugronde - onvoorstelbaar toch?" laszlo laszlo over Antwerp blijft ondanks 3/15 geloven in top 6: "Anders kunnen we evengoed op vakantie gaan" JaKu JaKu over Fabrizio Romano is formeel over transfer Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved