Na alle kritiek over wedstrijden in de sneeuw: Jonathan Lardot spreekt zich er duidelijk over uit

De sneeuwstorm van afgelopen weekend blijft nazinderen in de Jupiler Pro League. Terwijl kritiek losbarstte op het uitblijven van afgelastingen, reageert scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot nu op de controverse.

Analisten, coaches en spelers hebben maandag en zondag veel kritiek geuit op het feit dat er geen wedstrijden werden afgelast vanwege de hevige sneeuwval. Sommigen vinden dat bepaalde matchen niet hadden mogen doorgaan. Zelfs Wouter Vrancken, die met STVV won tegen Zulte Waregem, was van mening dat er te veel sneeuw lag.

"Ik begrijp de reacties", zegt Jonathan Lardot in zijn wekelijkse babbel met DAZN. "Dit waren niet de beste omstandigheden om te voetballen, dat is een feit. Als we de wedstrijd starten met een veld zonder sneeuw, kunnen we weinig zaken anticiperen. Het belangrijkste is dat de bal blijft rollen en dat het spel niet gevaarlijk is voor de spelers. Plus dat we de lijnen duidelijk kunnen zien."

"De scheidsrechter heeft de mogelijkheid om het spel te stoppen en om tijd vrij te maken om de sneeuw te ruimen en de lijnen zichtbaar te krijgen", benadrukt Lardot. Refs krijgen daar maximum een halfuur de tijd voor. Zoiets gebeurde bijvoorbeeld bij Francs Borains - SK Beveren.

Wanneer mag een scheidsrechter een wedstrijd écht stilleggen?

"Maar als de bal rolt en de lijnen zichtbaar zijn, kunnen we gewoon spelen. Als de velden vol met sneeuw liggen vóór de match, dan moeten de clubs er alles aan doen om het plein speelbaar te krijgen", is Lardot duidelijk. Maar dan rest er nog wel een belangrijke vraag.

Want hoewel het reglement duidelijk is, telt het gezond verstand ook. Bij bepaalde wedstrijden kon het spel op bepaalde momenten nog amper voetbal genoemd worden. Mag de ref dan beslissen om de wedstrijd niet af te trappen?



Voor deze vraag neemt Lardot het voorbeeld van STVV - Zulte Waregem. "De club heeft zijn best gedaan om te kunnen spelen en uiteindelijk hebben ze ook kunnen voetballen. De bal heeft altijd gerold. Het was op het randje moet ik zeggen, maar de club heeft er alles aan gedaan. De bal ging tegen het einde aan niet altijd op dezelfde manier naar links of rechts. Maar ze hebben wel kunnen spelen én de omstandigheden waren hetzelfde voor beide ploegen."