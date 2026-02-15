Anderlecht zit nog altijd in crisis: dit is al héél lang niet meer gebeurd

Foto: © photonews

Anderlecht heeft niet lang kunnen genieten van zijn bekerzege tegen Antwerp. Na de thuiswedstrijd tegen La Louvière kregen ze weeral fluitjes te horen van hun eigen publiek. Niet onlogisch.

Anderlecht zit intussen al aan twee maanden zonder overwinning in de competitie. De laatste keer dat ze wonnen was thuis op 13 december tegen STVV. Daarna volgden gelijke spelen tegen Antwerp, Dender en nu dus La Louvière. 

Er werd ook drie keer verloren tegen Gent, Standard en Genk. Daarmee doen ze slechter dan hun zware periode in oktober 2018, toen ze vijf keer op rij niet wisten te winnen. In april 2023 kwamen ze er ook al eens dichtbij, maar de 3 op 18 is wel heel pijnlijk te noemen.

Top zes in gevaar?

Anderlecht heeft zijn seizoen wel gered door de bekerfinale te bereiken, maar dreigt straks wel uit de top zes te vallen als deze reeks nog blijft duren. Genk staat intussen op slechts twee punten, Gent en KV Mechelen op één punt. 

"Ik heb geen schrik voor play-off 1. We moeten gewoon terug beginnen werken en alles doen wat we kunnen om matchen te beginnen winnen", aldus trainer ad interim Jérémy Taravel. De fans beginnen in ieder geval het een pijnlijk geval te vinden, want de spelers moesten na de match een ereronde lopen in een quasi leeg stadion.

Met matchen tegen Zulte Waregem en OH Leuven moet er eigenlijk zes op zes gepakt worden, want daarna volgen nog Club Brugge, KV Mechelen en Cercle Brugge. 

Lees ook... Anderlecht-spelers weer uitgefloten: "Dat doet pijn"

Meer nieuws

Populairste artikels

