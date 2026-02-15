Sneeuw zorgt voor problemen: wedstrijden Pro League gestaakt

Plots viel er wel héél wat sneeuw in ons land. En zo viel er ook meteen heel wat voetbal in het water - of in de natte sneeuw zo u wil. Het werd moeilijk voetballen en er moesten zelfs wedstrijden worden gestaakt.

In het Lotto Park was er meteen paniek of de wedstrijd tussen RSC Anderlecht en La Louvière wel zou kunnen beginnen, maar ook op andere plaatsen werd snel duidelijk dat voetballen moeilijk of onmogelijk zou worden.

Jong KAA Gent - Olympic Charleroi gestaakt bij 1-1

Zo ook bijvoorbeeld de wedstrijd tussen Jong KAA Gent en Olympic Charleroi in de Planet Group Arena. Die wedstrijd was goed begonnen, maar moest in de tweede helft rond het uur worden gestaakt door de veelvuldige sneeuwval.

❄️ | Wedstrijd gestaakt in de Planet Group Arena: het veld is onbespeelbaar door de hevige sneeuwval! ⏸️🌨️ #GNTROC pic.twitter.com/YounFpnvcv — DAZN België (@DAZN_BENL) February 15, 2026

KAA Gent was op het halfuur op voorsprong gekomen via Seck, maar nauwelijks drie minuten later maakte Medfai er meteen 1-1 van. Dat was ook meteen de ruststand. Na de pauze probeerde Gent de bakens te verzetten, tot de match werd afgefloten. Die zal niet meer vandaag worden hervat.

Francs Borains - Beveren even gestaakt bij 0-1

Ook de match tussen Francs Borains en Beveren werd een kwartiertje later gestaakt. Beveren was daar op weg naar een knappe 63 op 69, want ze waren na een gesloten eerste helft vlak na de pauze op voorsprong gekomen.

Na de 0-1 van Abrahams werd de match ook hier na zo'n 70 minuten stilgelegd, maar vijf minuten later opnieuw hervat. We houden u de komende uren verder op de hoogte van deze wedstrijden én van wat er in Anderlecht, Antwerp en op andere velden zal gebeuren.