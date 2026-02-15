Ook David Hubert kijkt naar arbitrage na afgekeurde goal: "Moeilijk te accepteren"

David Hubert reageerde na het 1-1-gelijkspel van Union op het veld van Standard vooral scherp op de arbitrage. "We zijn goed begonnen. Als dat doelpunt was goedgekeurd, hadden we een heel andere wedstrijd gehad. Het is moeilijk om die beslissing te accepteren."

Fuseini scoorde vroeg, maar ref Lawrence Visser zag een haakfout van David op Hautekiet en keurde het doelpunt af. Volgens Hubert was er dan ook nog een fout bij het tegendoelpunt. “Er was misschien ook een fout op Van de Perre bij hun goal. De eerste helft was traag qua combinaties, vloeiendheid en tempo.”

Na rust zag hij wel beterschap bij zijn ploeg. “We hadden daarna de beste kansen. We hebben geprobeerd en geduwd, daar kan ik de jongens niets op aanrekenen.”

Union kwam al vroeg op achterstand, maar ontsnapte in het slot aan een nederlaag dankzij invaller Guilherme Smith, die opnieuw beslissend was. “Het doelpunt was verdiend, maar we zijn niet voldoende beloond voor onze inspanningen", aldus Hubert.

David Hubert vond dat het eerste doelpunt had goedgekeurd moeten worden

Een sleutelmoment viel rond het uur, toen Ayensa oog in oog met doelman Chambaere de 2-0 liet liggen. Union bleef daardoor in leven en kon nog langszij komen.

Door het gelijkspel blijft Union leider, al kan STVV zondag tot op twee punten naderen. Standard blijft intussen al vijf thuisduels zonder zege tegen de Brusselaars, die vorige week ook al gered werden door Smith tegen RAAL La Louvière.