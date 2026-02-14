Gaat hij slagen bij Club Brugge? "Eén van de beteren waar ik al mee samenspeelde"

Hoogspanning in Brugge, want morgen staat de derby tussen Cercle en Club op het programma. Voor Félix Lemaréchal wordt het extra speciaal: hij kijkt zijn ex-club in de ogen.

Ex-ploegmaat Hannes Van der Bruggen gelooft dat de jonge Fransman het bij blauw-zwart kan maken, al zijn er volgens Wesley Sonck nog werkpunten. Lemaréchal keerde terug naar België, waar hij twee seizoenen geleden indruk maakte bij Cercle Brugge.

Zijn prestaties leverden hem een transfer op naar Strasbourg, maar intussen speelt hij opnieuw in België, ditmaal bij Club Brugge. Morgen staat hij in Jan Breydel tegenover zijn oude ploeg.

Van der Bruggen is vol lof over de middenvelder. “Hij is een van de betere spelers waar ik al mee heb samengespeeld de laatste jaren", zegt hij in de podcast 90 Minutes. Hij vergelijkt Lemaréchal met Edan Diop, maar benadrukt dat de Fransman nog explosiever is en gedurende 90 minuten zijn focus kan behouden.

Felix Lemaréchal zou het best als nummer 10 spelen

Volgens Sonck moet de 22-jarige middenvelder wel nog beslissender worden: “Hij gaat de juiste dingen op de juiste momenten moeten doen. En niet de dribbel aangaan wanneer je moet passen en omgekeerd.” Bij Strasbourg speelde hij vorig seizoen 30 wedstrijden, scoorde vijf keer en gaf één assist.

Lees ook... Alle topclubs kloppen aan bij Club Brugge: het plan is duidelijk›

Van der Bruggen ziet Lemaréchal het best uitkomen op de 10-positie, al is er de grote concurrentie van Hans Vanaken. “Maar ik denk dat hij ook iets lager kan spelen. Hij is iemand die graag de bal voelt. Misschien hebben ze geanticipeerd op een vertrek met Onyedika of Stankovic in de zomer. Dat weet ik niet", besluit hij.