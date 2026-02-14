Gaat hij slagen bij Club Brugge? "Eén van de beteren waar ik al mee samenspeelde"

Gaat hij slagen bij Club Brugge? "Eén van de beteren waar ik al mee samenspeelde"
Hoogspanning in Brugge, want morgen staat de derby tussen Cercle en Club op het programma. Voor Félix Lemaréchal wordt het extra speciaal: hij kijkt zijn ex-club in de ogen.

Ex-ploegmaat Hannes Van der Bruggen gelooft dat de jonge Fransman het bij blauw-zwart kan maken, al zijn er volgens Wesley Sonck nog werkpunten. Lemaréchal keerde terug naar België, waar hij twee seizoenen geleden indruk maakte bij Cercle Brugge

Zijn prestaties leverden hem een transfer op naar Strasbourg, maar intussen speelt hij opnieuw in België, ditmaal bij Club Brugge. Morgen staat hij in Jan Breydel tegenover zijn oude ploeg.

Van der Bruggen is vol lof over de middenvelder. “Hij is een van de betere spelers waar ik al mee heb samengespeeld de laatste jaren", zegt hij in de podcast 90 Minutes. Hij vergelijkt Lemaréchal met Edan Diop, maar benadrukt dat de Fransman nog explosiever is en gedurende 90 minuten zijn focus kan behouden.

Felix Lemaréchal zou het best als nummer 10 spelen

Volgens Sonck moet de 22-jarige middenvelder wel nog beslissender worden: “Hij gaat de juiste dingen op de juiste momenten moeten doen. En niet de dribbel aangaan wanneer je moet passen en omgekeerd.” Bij Strasbourg speelde hij vorig seizoen 30 wedstrijden, scoorde vijf keer en gaf één assist.

Van der Bruggen ziet Lemaréchal het best uitkomen op de 10-positie, al is er de grote concurrentie van Hans Vanaken. “Maar ik denk dat hij ook iets lager kan spelen. Hij is iemand die graag de bal voelt. Misschien hebben ze geanticipeerd op een vertrek met Onyedika of Stankovic in de zomer. Dat weet ik niet", besluit hij.

Volg Cercle Brugge - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (15/02).

Alle topclubs kloppen aan bij Club Brugge: het plan is duidelijk

09:30
LIVE: Twee wijzigingen bij OHL voor kelderkraker tegen FCV Dender Live

Op scherp: sterke man van Club Brugge laat er geen enkele twijfel over bestaan

Hoe Jérémy Taravel de Anderlecht-spelers vlijmscherp kreeg... Ze wilden door een vuur voor hem

Volgende (?) Champions League-tegenstander van Club Brugge heeft nieuwe coach

Anderlecht kaapt één van de grootste talenten uit de jeugdwerking van Genk weg

Sterke man Club Brugge bijt stevig van zich af na kritiek

Miljoenenlening en blijven verkopen: zo staat Antwerp er echt voor

Franky Van der Elst laat zich uit over titeldebat: "Ga misschien Club-fans tegen schenen schoppen"

Heynen spreekt over het 'Hayen-effect' bij herboren Genk en geeft zijn inschatting van strijd voor Play-off 1 Reactie

Club Brugge maakt zich sterk voor absolute toptransfer: "Deze zomer weer een kans"

Jonas De Roeck zeer streng voor arbitrage: "Onbegrijpelijk"

Anderlecht-verschoppeling Hatenboer doet zijn versie van de feiten uit de doeken

Antwerp kondigt ingrijpende verandering aan voor de supporters

Top-3 in België? 'Duizelingwekkende transfersom voor Nathan De Cat'

Heel hoog bezoek in België: alles op alles om de doelen te bereiken

Dik probleem voor Rode Duivels? Waarom de Nations League veel belangrijker is dan we denken

'Ex-coach Club Brugge is duidelijk en wil naar de Jupiler Pro League komen'

Een nieuwe kans? Anderlecht laat opvallende speler opnieuw meetrainen

🎥 Is Genk weer een topploeg? Hayen velt zijn oordeel en verklaart grote vooruitgang bij Karetsas Reactie

Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) heeft stevig plan en droomt van Premier League

Hans Cornelis laat zich uit over ontmoeting met Rik De Mil

"Vraag het maar aan mijn opvolger": Didier Deschamps bijt van zich af na loting tegen Rode Duivels

Zelfkritische Karetsas vreest geen grapjes meer en prijst Genk-trainer Hayen: "Nog nooit eerder gedaan" Reactie

Rik De Mil komt met opvallend voorstel voor coaches: "Vicieuze cirkel"

Voorzitter Union komt met smeekbede: "Het moet nu, want dit is een ramp"

Hein Vanhaezebrouck is zwaar onder de indruk van KRC Genk-speler

KV Mechelen laat zich uit over arbitrage na strafschopgevallen en is misnoegd: "Het gaat alleen maar achteruit" Reactie

WK-tegenstander van de Rode Duivels heeft plots heel grote problemen

Genk buigt in Mechelen twee keer een achterstand om en duikt met 9 op 9 de top zes in

KRC Genk pakt 9 op 9 en sluipt de top zes binnen: dit heeft Daan Heymans te zeggen

Patro Eisden en Club NXT zorgen voor spektakel met vijf doelpunten: Lierse stelt teleur tegen Seraing

Horrorscenario op komst? 'Situatie rond stadion Club én Cercle wordt veel te rooskleurig voorgesteld'

Philippe Clement verrast in de Championship en hint naar groter plan

Bayern München wil blijven knallen in de Bundesliga: Kompany blijft op zijn hoede

Alleen maar goed nieuws voor Ivan Leko

