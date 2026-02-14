Volgende (?) Champions League-tegenstander van Club Brugge heeft nieuwe coach

Tottenham Hotspur heeft Igor Tudor aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 47-jarige Kroaat tekende een contract tot het einde van het seizoen, zo bevestigde de club zaterdag.

Tudor volgt Thomas Frank op, die eerder deze week werd ontslagen. Tottenham staat momenteel zestiende in de Premier League, amper vijf punten boven de degradatiezone.

In de Champions League gaat het team echter beter. De Londenaars plaatsten zich rechtstreeks voor de achtste finales, waar ze het opnemen tegen Club Brugge of Atlético Madrid.

Igor Tudor is de nieuwe coach van Tottenham

De Kroaat was sinds oktober zonder club, toen hij werd ontslagen bij Juventus na acht wedstrijden zonder overwinning. Eerder coachte hij onder meer Galatasaray, Udinese, Marseille en Lazio.

Voor Tottenham is Tudor een tijdelijke oplossing. De club mikt voor volgend seizoen op een nieuwe coach, met namen als Roberto De Zerbi en Mauricio Pochettino die al circuleren.



Voor Club Brugge betekent dit dat de tegenstander in de achtste finales een frisse wind krijgt met een nieuwe trainer, wat de confrontatie mogelijk onvoorspelbaar maakt.