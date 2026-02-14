Club Brugge maakt zich sterk voor absolute toptransfer: "Deze zomer weer een kans"

Club Brugge wilde zich deze winter graag versterken met Andreas Schjelderup van Benfica. De deal sprong in laatste instantie af, onder meer door twee goals van de speler in de Champions League tegen Real Madrid. Een bijzonder verhaal, zo blijkt.

Dévy Rigaux geeft toe dat Club Brugge al jaren aan het azen is op Andreas Schjelderup van Benfica. Zelfs van voor hij bij de Portugezen speelde. In 2022 was hij al eens te gast in Kopenhagen voor een gesprek met de speler.

Hoe één wedstrijd alles kan veranderen ...

"We hadden toen een akkoord op spelersniveau. Tot Benfica met andere bedragen kwam. Ook nu waren we zo goed als rond met Andreas. En Benfica zei niet per se neen tegen een transfer", aldus Rigaux in gesprek met Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

"We hebben twee keer een bod gedaan. Inclusief bonussen zaten we aan dubbele cijfers, wat zeer veel geld is voor Club. Een deal was heel dichtbij. Er moesten alleen nog wat details geregeld worden", was hij hoopvol.

Maakt Club Brugge kans volgende zomer om Schjelderup in huis te halen?

Door de match tegen Real Madrid had Mario Branco - sportief directeur van Benfica - aangegeven dat er pas op donderdag een verder gesprek zou plaatsvinden. "Plots kregen we een bericht van de makelaar van Schjelderup, die hem had laten weten dat hij zou starten."



"Na het zien van zijn twee goals, wist ik: de situatie is compleet veranderd. 's Nachts stuurde Mário Branco me: 'Het heeft geen zin meer om nog naar Lissabon af te reizen.' We hebben het toch gedaan. Omdat je nooit weet - wij waren óók door in de Champions League. Maar de deal was van de baan. Nu, door toch nog naar daar te zijn geweest, maken we misschien wel weer een kans in de zomer."