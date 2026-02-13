Bayern München wil blijven knallen in de Bundesliga: Kompany blijft op zijn hoede

Bayern München gaat zaterdag (15u) op bezoek bij Werder Bremen. De thuisploeg staat dicht bij de degradatiezone, maar Vincent Kompany waarschuwt voor onderschatting en houdt de focus op de titelrace.

Bayern trekt zaterdag om 15u naar het veld van Werder Bremen voor speeldag 22 in de Bundesliga. De tegenstander verkeert in moeilijke papieren en staat 16e, op twee punten van de degradatiezone. Een ideale kans voor de ploeg van Vincent Kompany om met extra vertrouwen aan de aftrap te verschijnen?

"Wij zeggen altijd dat er geen gemakkelijke wedstrijden zijn in de Bundesliga. Ze hebben een nieuwe trainer, wat voor variatie in hun spel zorgt. Voetballend hebben ze het niet eens zo slecht gedaan; ze hebben gewoon te weinig gescoord", benadrukte de Belgische coach.

Hij waarschuwt voor onderschatting van Werder Bremen. "Als je naar het geheel kijkt, zijn ze niet zo slecht als je zou denken. Het is een goede ploeg die, wanneer ze vertrouwen heeft, op alle vlakken lastig te bespelen is. Tegen een team met een nieuwe trainer moet je tactisch flexibel zijn en nog meer focussen op je eigen sterktes."

Op weg naar een nieuwe landstitel?

Het doel van Bayern is in elk geval duidelijk: winnen en de sterke titelkoers aanhouden. "Ik ben volledig gefocust op onszelf, met een soort tunnelvisie. Wat er in andere wedstrijden gebeurt, interesseert me niet. In onze hoofden betekent competitie elke match winnen. Dus moeten we elke wedstrijd winnen. Ik zit daar honderd procent in en hoop dat de ploeg dat ook doet."

Lees ook... Edward Still spreekt zich uit over Kompany in eerste interview bij Watford›

Bayern is momenteel leider met 54 punten. Borussia Dortmund volgt op zes punten, waardoor de titel nog lang niet binnen is voor Der Rekordmeister, al is het duidelijk wel de sterkste ploeg van de competitie op dit moment.