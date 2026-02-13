Peter Maes heeft wat te zeggen over interimcoach Jérémy Taravel bij Anderlecht

Peter Maes, de voormalige trainer van Jérémy Taravel bij Sporting Lokeren, sprak voor de microfoon van DAZN over de huidige interim-trainer van paars-wit. En hij schuwde daarbij de mooie woorden voor de coach allerminst.

Jérémy Taravel heeft zijn eerste wedstrijd als interim-trainer op de bank van Anderlecht perfect afgewerkt. Paars-wit won met 0-4 tegen Antwerp in de terugwedstrijd van de halve finale van de Beker van België en plaatste zich zo voor de finale.

De woorden van Peter Maes over Jérémy Taravel

Zijn ex-coach, Peter Maes, die hem goed kent, liet zich over hem uit: "Als het wat minder ging en we verloren, dan was hij het die zich afzonderde om dat alleen te verwerken. Zelfs op training kon hij slecht tegen zijn verlies."

"Hij verstopte zich niet voor moeilijke situaties, hij durfde ze aan te gaan. In de groep was hij erg aanwezig, zeker tijdens teamvergaderingen", aldus de gewezen coach van Taravel bij Lokeren over hoe hij als speler was.

Taravel bleef bewust bij Anderlecht in moeilijke tijden

Jérémy Taravel, die Edward Still had kunnen volgen naar Watford, verkoos in Brussel te blijven. Dat toont nog maar eens aan dat hij er niet voor terugdeinst om in moeilijke situaties te stappen, zoals nu bij Anderlecht het geval is.

"Dit is in deze omstandigheden zeker niet het moment om de ploeg te verlaten", benadrukte hij volgens Sporza nog voor de match tegen Antwerp op de persconferentie. Of hoe ook loyaliteit van belang kan zijn in het voetbal.