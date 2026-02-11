Opvallend gerucht uit Nederland: '46-voudig Nederlands international maakt samen met nieuwe coach overstap van Amsterdam naar Anderlecht'

Opvallend gerucht uit Nederland: '46-voudig Nederlands international maakt samen met nieuwe coach overstap van Amsterdam naar Anderlecht'
Foto: © photonews

RSC Anderlecht wil de komst van een nieuwe coach zo snel als mogelijk afronden. Eén van de kandidaten voor de job is Paul Simonis. De Nederlander zou ook voor een ervaringsinjectie op het veld kunnen zorgen.

Paul Simonis is één van de topfavorieten om de nieuwe coach van RSC Anderlecht te worden. De Nederlander gooide hoge ogen bij Go Ahead Eagles, maar viel bij VfL Wolfsburg door de mand. 

Anderlecht is bereid om Simonis een herkansing te geven bij een topclub en ook de coach zelf heeft zin in een avontuur bij de Belgische recordkampioen. En hij zal niet alleen komen. 

Brengt Paul Simonis deze speler mee naar RSC Anderlecht?

Simonis brengt sowieso Tristan Berghuis mee als assistent. Beide heren werkten ook bij Go Ahead Eagles en Wolfsburg al héél nauw samen. Al is er in de Nederlandse media nog een extra gerucht ontstaan.

Tristan Berghuis is de jongere broer van… Steven Berghuis. De 34-jarige flankaanvaller is geen vaste waarde meer bij AFC Ajax en zoekt naar een nieuwe uitdaging. 

Ligt de nieuwe uitdaging van Steven Berghuis in Brussel?


Ligt die nieuwe uitdaging in Brussel? De geruchtenmolen draait op volle toeren. De 46-voudig Nederlands international zou Anderlecht alvast van ervaring én mentaliteit kunnen voorzien… Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Ajax
Steven Berghuis

