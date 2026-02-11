Sterkhouder van SK Beveren doet boekje open over trainen met Vincent Kompany

Sterkhouder van SK Beveren doet boekje open over trainen met Vincent Kompany

SK Beveren kan al anderhalf jaar rekenen op Sieben Dewaele. Hij kende zijn doorbraak onder Vincent Kompany maar kwam na het faillissement van KV Oostende naar de Freethiel.

Sterkhouder bij SK Beveren

Voetballen zat in de familie van Sieben Dewaele. De West-Vlaming ging via Zulte Waregem naar Club Brugge en van daar richting Anderlecht.

“Bij de beloften ging het goed: ik was kapitein en dan voel je dat de kans om eens mee te trainen of mee te spelen met de eerste ploeg dichterbij komt. Maar eens je daar zit, begint het natuurlijk pas”, vertelt hij in het magazine van SK Beveren.

Werken met Vincent Kompany

Maar dan moest het eigenlijk nog allemaal beginnen. Zijn doorbraak kwam er onder Vicent Kompany. Het was volgens Dewaele ‘pure waanzin’ om met hem te trainen.

“Je weet wat voor carrière hij heeft gehad, wat voor speler hij was. Wanneer Vincent iets zegt, hang je echt aan zijn lippen. Alles wat hij vertelt, neem je op, omdat hij gewoon voetbal ademt. Van trainingen tot tactiek: je neemt alles van hem aan en werkt daarop verder.”

Coach van RB Leipzig waarschuwt het Bayern van Vincent Kompany
Trainen onder Kompany was zo speciaal. “Zijn carrière, zijn uitstraling, zijn kennis… dat alleen al maakt indruk. Maar ook de manier waarop hij trainde. De oefeningen, de accenten, de details: veel dingen waren nieuw voor mij. Ik had dat nog niet vaak gezien”, besluit hij.

