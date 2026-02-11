Opvallende wending voor Moussa Diarra vlak voor bekerwedstrijd tegen Antwerp

Anderlecht verloor niet alleen op de Bosuil, maar zag ook twee spelers rood pakken. Toch kan één van hen donderdag gewoon aantreden in de beslissende terugwedstrijd.

Afgelopen week leed Anderlecht een 0-1-nederlaag op het veld van Antwerp. Zo kon paars-wit geen goede uitgangspositie versieren voor de terugwedstrijd, die donderdag gespeeld wordt op het veld van The Great Old.

Twee spelers kregen ook een rood karton onder de neus geschoven. Killian Sardella, omdat hij twee keer geel pakte, en Moussa Diarra. De verdediger moest douchen na een smerige tackle op Marwan Al-Sahafi.

Rode kaart, maar toch speelgerechtigd: Anderlecht krijgt opvallend nieuws voor Bosuil-clash

Duidelijker kan een rode kaart bijna niet zijn. Het bondsparket vorder dan ook drie speeldagen schorsing, maar uiteindelijk zal hij toch gewoon kunnen spelen tegen Antwerp.

Anderlecht ging namelijk in beroep tegen de beslissing. De zaak wordt niet meer behandeld voor de wedstrijd op de Bosuil waardoor Diarra speelgerechtigd is.

Het zou ook kunnen dat hij nu minder dan drie speeldagen schorsing krijgt uiteindelijk. Verder moet de verdediger nog een boete van 3.000 euro betalen voor zijn kaart.