Rode Duivel wekt de interesse van Europese topclubs en heeft ook Rudi Garcia overtuigd

Mandela Keita werkt een sterk seizoen af bij Parma. Zijn prestaties blijven niet onopgemerkt en wekken de interesse van verschillende Europese clubs.

Volgens de Italiaanse sportjournalist Guglielmo Trupo wordt de speler gevolgd door "de helft van de Premier League", waaronder Tottenham en Aston Villa. Ook Napoli zou zijn prestaties nauwlettend in de gaten houden.

Mandela Keita ligt momenteel onder contract bij Parma tot juni 2029. Zijn marktwaarde wordt volgens Transfermarkt geraamd op 12 miljoen euro.

Dit seizoen speelde hij 26 wedstrijden in alle competities. Wedstrijd na wedstrijd toont de Belgische verdedigende middenvelder zich solide en groeide hij uit tot een echte steunpilaar bij Parma. Hij miste slechts één duel, op 29 oktober, door een kneuzing aan de knie.

Rudi Garcia volgt Mandela Keita

Opvallend: ook Rudi Garcia zou onder de indruk zijn van zijn prestaties. De bondscoach van België volgt zijn ontwikkeling van dichtbij met het oog op het WK 2026.



Keita werd eerder al opgeroepen voor de Rode Duivels. In oktober 2023 selecteerde Domenico Tedesco hem voor de kwalificatiewedstrijden voor EURO 2024. Hij maakte zijn debuut als invaller in de slotfase van de 2-3-zege tegen Oostenrijk.