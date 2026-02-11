Mathijssen maakt opvallend vergelijking: "Dat is alsof Olivier Deschacht trainer zou worden bij Club Brugge"

Na het ontslag van Besnik Hasi raakte Anderlecht alleen maar dieper in de problemen. Ook Olivier Renard moest vertrekken. Volgens Jacky Mathijssen was dat scenario al van bij het begin onvermijdelijk.

Besnik Hasi werd onlangs ontslagen bij Anderlecht. Na zijn ontslag ging het van kwaad naar erger. Edward Still nam over als interim-coach voor twee wedstrijden en verloor ze allebei, tegen Antwerp in de beker en tegen KRC Genk in de competitie.

Hij vertrok naar Watford. Still tekende er daags na de nederlaag tegen KRC Genk. Op dezelfde dag werd ook Olivier Renard ontslagen. Iets wat onvermijdelijk leek.

H​arde analyse over vertrek bij Anderlecht

"Het ontslag van Olivier Renard stond dan weer in de sterren geschreven", zegt Jacky Mathijssen bij Het Belang van Limburg. Er werd veel gekeken naar zijn mislukte transfers bij paars-wit.

"Sommige huwelijken zijn nu eenmaal tot mislukken gedoemd", gaat Mathijssen verder. "Dat heeft niets met kwaliteiten te maken, maar met perceptie. Renard en Anderlecht, dat vloekte vanaf dag één."



"Het is alsof Olivier Deschacht trainer zou worden bij Club Brugge", maakt Mathijssen nog een opvallende vergelijking. "Hoe goed Olivier dat ook zou doen, het zou nooit werken."