Mathijssen maakt opvallend vergelijking: "Dat is alsof Olivier Deschacht trainer zou worden bij Club Brugge"

Mathijssen maakt opvallend vergelijking: "Dat is alsof Olivier Deschacht trainer zou worden bij Club Brugge"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na het ontslag van Besnik Hasi raakte Anderlecht alleen maar dieper in de problemen. Ook Olivier Renard moest vertrekken. Volgens Jacky Mathijssen was dat scenario al van bij het begin onvermijdelijk.

Besnik Hasi werd onlangs ontslagen bij Anderlecht. Na zijn ontslag ging het van kwaad naar erger. Edward Still nam over als interim-coach voor twee wedstrijden en verloor ze allebei, tegen Antwerp in de beker en tegen KRC Genk in de competitie.

Hij vertrok naar Watford. Still tekende er daags na de nederlaag tegen KRC Genk. Op dezelfde dag werd ook Olivier Renard ontslagen. Iets wat onvermijdelijk leek.

H​arde analyse over vertrek bij Anderlecht

"Het ontslag van Olivier Renard stond dan weer in de sterren geschreven", zegt Jacky Mathijssen bij Het Belang van Limburg. Er werd veel gekeken naar zijn mislukte transfers bij paars-wit.

"Sommige huwelijken zijn nu eenmaal tot mislukken gedoemd", gaat Mathijssen verder. "Dat heeft niets met kwaliteiten te maken, maar met perceptie. Renard en Anderlecht, dat vloekte vanaf dag één."


"Het is alsof Olivier Deschacht trainer zou worden bij Club Brugge", maakt Mathijssen nog een opvallende vergelijking. "Hoe goed Olivier dat ook zou doen, het zou nooit werken."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
België
Jacky Mathijssen

Meer nieuws

Opvallend gerucht uit Nederland: '46-voudig Nederlands international maakt samen met nieuwe coach overstap van Amsterdam naar Anderlecht'

Opvallend gerucht uit Nederland: '46-voudig Nederlands international maakt samen met nieuwe coach overstap van Amsterdam naar Anderlecht'

20:00
LIVE: Charleroi en Union SG strijden om eerste finaleplaats in de Croky Cup, dit zijn de opstellingen! Live

LIVE: Charleroi en Union SG strijden om eerste finaleplaats in de Croky Cup, dit zijn de opstellingen!

19:57
OFFICIEEL: UEFA en Real Madrid hebben deal over Champions League én Super League

OFFICIEEL: UEFA en Real Madrid hebben deal over Champions League én Super League

20:20
'Manchester United mikt hoog en wil Engelse én Europese voetbaltop bestormen met deze topspeler'

'Manchester United mikt hoog en wil Engelse én Europese voetbaltop bestormen met deze topspeler'

20:20
Anderlecht is op alles voorbereid: dit zegt Jérémy Taravel voor bekerwedstrijd op Antwerp

Anderlecht is op alles voorbereid: dit zegt Jérémy Taravel voor bekerwedstrijd op Antwerp

18:20
4
Opvallende wending voor Moussa Diarra vlak voor bekerwedstrijd tegen Antwerp

Opvallende wending voor Moussa Diarra vlak voor bekerwedstrijd tegen Antwerp

17:40
25
Bayern München of Manchester City? 'Eerste gesprekken om Kompany terug naar City te halen zijn gevoerd'

Bayern München of Manchester City? 'Eerste gesprekken om Kompany terug naar City te halen zijn gevoerd'

19:40
1
Edward Still wilde nóg een belangrijk Anderlecht-figuur meenemen naar Watford

Edward Still wilde nóg een belangrijk Anderlecht-figuur meenemen naar Watford

15:30
4
Van bekerwinst met Genk in 2009 naar halve finale in 2026: bijzonder duel tussen twee ex-ploegmaats

Van bekerwinst met Genk in 2009 naar halve finale in 2026: bijzonder duel tussen twee ex-ploegmaats

18:40
Joseph Oosting heeft goed en slecht nieuws voor bekerclash tegen Anderlecht

Joseph Oosting heeft goed en slecht nieuws voor bekerclash tegen Anderlecht

16:30
3
Stunt Ajax met de komst van Xavi als coach? Technisch directeur reageert en ontkent niét

Stunt Ajax met de komst van Xavi als coach? Technisch directeur reageert en ontkent niét

19:20
De Bosuil zal daveren op zijn grondvesten: Anderlecht is gewaarschuwd

De Bosuil zal daveren op zijn grondvesten: Anderlecht is gewaarschuwd

16:00
3
Sterkhouder van SK Beveren doet boekje open over trainen met Vincent Kompany

Sterkhouder van SK Beveren doet boekje open over trainen met Vincent Kompany

16:15
Slachtoffer van elleboogstoot Jules Gaudin laat van zich horen

Slachtoffer van elleboogstoot Jules Gaudin laat van zich horen

17:50
Rode Duivel wekt de interesse van Europese topclubs en heeft ook Rudi Garcia overtuigd

Rode Duivel wekt de interesse van Europese topclubs en heeft ook Rudi Garcia overtuigd

18:00
Club Brugge kan het ook anders en dat is goed nieuws voor de play-offs Analyse

Club Brugge kan het ook anders en dat is goed nieuws voor de play-offs

17:15
2
Coach van RB Leipzig waarschuwt het Bayern van Vincent Kompany

Coach van RB Leipzig waarschuwt het Bayern van Vincent Kompany

17:20
Club Brugge verrast supporters met speciale aankondiging

Club Brugge verrast supporters met speciale aankondiging

17:00
'Kleedkamergevecht' tussen Vanden Borre en assistent: dit is hoe het er aan toe ging

'Kleedkamergevecht' tussen Vanden Borre en assistent: dit is hoe het er aan toe ging

12:00
Hugo Broos houdt zich niet in en is snoeihard voor Anderlecht

Hugo Broos houdt zich niet in en is snoeihard voor Anderlecht

13:30
12
Het proces rond de verkoop van Anderlecht: ook Van Holsbeeck wil nog 1,7 miljoen

Het proces rond de verkoop van Anderlecht: ook Van Holsbeeck wil nog 1,7 miljoen

11:20
20
Jean Butez (ex-Antwerp) op weg naar het WK 2026? Dit zegt de doelman er zelf over

Jean Butez (ex-Antwerp) op weg naar het WK 2026? Dit zegt de doelman er zelf over

15:00
Norwich in topvorm: dit heeft Philippe Clement erover te zeggen

Norwich in topvorm: dit heeft Philippe Clement erover te zeggen

14:20
Loting in Brussel voorspelt niet veel goeds: dit zijn mogelijke Nations League-tegenstanders van België

Loting in Brussel voorspelt niet veel goeds: dit zijn mogelijke Nations League-tegenstanders van België

14:00
2
Wereldkampioene spreekt over haar nieuwe rol bij Arsenal

Wereldkampioene spreekt over haar nieuwe rol bij Arsenal

13:15
De nieuwe lieveling van Union maakte de oorlog in Oekraïne mee: "Ik wilde dat hij ermee zou stoppen"

De nieuwe lieveling van Union maakte de oorlog in Oekraïne mee: "Ik wilde dat hij ermee zou stoppen"

12:20
Philippe Clement doet Norwich herleven: indrukwekkende reeks gaat verder

Philippe Clement doet Norwich herleven: indrukwekkende reeks gaat verder

13:00
Anderlecht-coryfee Jan Mulder ziet clubleiding weer in de fout gaan: "Daar draait het om"

Anderlecht-coryfee Jan Mulder ziet clubleiding weer in de fout gaan: "Daar draait het om"

10:00
5
Alderweireld heeft zware kritiek op één Ajax-speler in het bijzonder

Alderweireld heeft zware kritiek op één Ajax-speler in het bijzonder

11:00
1
OFFICIEEL: Grote zorgen bij Tottenham, dat op zoek moet naar nieuwe trainer

OFFICIEEL: Grote zorgen bij Tottenham, dat op zoek moet naar nieuwe trainer

12:40
3
OH Leuven komt met ferme opsteker voor clash met Arsenal

OH Leuven komt met ferme opsteker voor clash met Arsenal

11:50
1
"Als je een speler daarop beoordeelt, ben je een kleine club": Anthony Vanden Borre is 'zijn' Anderlecht kwijt

"Als je een speler daarop beoordeelt, ben je een kleine club": Anthony Vanden Borre is 'zijn' Anderlecht kwijt

08:00
4
OFFICIEEL Trainer in de Challenger Pro League stapt op bij zijn club

OFFICIEEL Trainer in de Challenger Pro League stapt op bij zijn club

12:10
Huidig Antwerp-jeugdcoach en ex-Anderlecht spreekt zich uit over mogelijk vertrek Kindermans

Huidig Antwerp-jeugdcoach en ex-Anderlecht spreekt zich uit over mogelijk vertrek Kindermans

09:00
Standard had mooie plannen, maar... nu blijkt dat Ivan Leko toch gelijk had Analyse

Standard had mooie plannen, maar... nu blijkt dat Ivan Leko toch gelijk had

11:40
7
Supporters Antwerp slaan terug: "Oplossing ligt niet bij ons"

Supporters Antwerp slaan terug: "Oplossing ligt niet bij ons"

10:30
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 3-0 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

Joe Joe over Hart gebroken bij superfan: Manchester United gooit zegereeks én kappersmoment te grabbel King of Highbury King of Highbury over Deschacht schuift totaal onverwachte interimcoach voor Anderlecht naar voren Vital Verheyen Vital Verheyen over Hugo Broos houdt zich niet in en is snoeihard voor Anderlecht Vital Verheyen Vital Verheyen over Opvallende wending voor Moussa Diarra vlak voor bekerwedstrijd tegen Antwerp Geert66 Geert66 over Bayern München of Manchester City? 'Eerste gesprekken om Kompany terug naar City te halen zijn gevoerd' TRIKKE TRIKKE over Anderlecht is op alles voorbereid: dit zegt Jérémy Taravel voor bekerwedstrijd op Antwerp Andreas2962 Andreas2962 over Het proces rond de verkoop van Anderlecht: ook Van Holsbeeck wil nog 1,7 miljoen Andreas2962 Andreas2962 over Mathijssen maakt opvallend vergelijking: "Dat is alsof Olivier Deschacht trainer zou worden bij Club Brugge" JaKu JaKu over Kritiek groeit net zoals in België: Portugal wil Roberto Martinez vervangen en mikt op een legende Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Joseph Oosting heeft goed en slecht nieuws voor bekerclash tegen Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved