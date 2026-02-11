Loting in Brussel voorspelt niet veel goeds: dit zijn mogelijke Nations League-tegenstanders van België

Terwijl de blik op het WK in Noord-Amerika gericht is, staat donderdag de loting voor de Nations League op het programma. Voor België dreigt een bijzonder zware opdracht vanuit pot 3.

Iedereen denkt het komende halfjaar voornamelijk aan het aankomende wereldkampioenschap in Noord-Amerika, maar ook de Nations League blijft nog belangrijk. Donderdagavond wordt er geloot voor de volgende editie.

De loting gaat door in Paleis 3 in Brussel Expo, om 18u. Voor de Rode Duivels ziet het er niet bepaald goed uit. Vanwege de tegenvallende resultaten onder Domenico Tedesco zit België in pot 3.

Rode Duivels in pot 3: loodzware loting dreigt in Brussel

Daar zit het samen met Servië, Engeland en Noorwegen. Ze zullen drie tegenstanders loten, eentje uit elke pot waar de Duivels niet zelf inzitten (1,2 en 4 dus). Dat zijn sowieso twee tegenstanders die op papier sterker zijn.

In pot 1 zitten Portugal, Spanje, Frankrijk en Duitsland. Italië, Nederland, Denemarken en Kroatië kunnen uit pot 2 geloot worden. Pot 4 bestaat uit Wales, Tsjechië, Griekenland en Turkije.



De eindstand in de Nations League bepaalt mee de potindeling voor de kwalificaties van EURO 2028. De toplanden uit League A komen in Pot 1, gevolgd door een mix van League A- en B-teams in Pot 2. De overige teams uit League B en League C vullen Pot 3 en 4, terwijl League D Pot 5 vormt. Groepswinnaars krijgen bovendien een extra kans via de play-offs als ze zich niet rechtstreeks plaatsen.