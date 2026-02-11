OH Leuven komt met ferme opsteker voor clash met Arsenal

OH Leuven neemt het woensdagavond op tegen Arsenal in de Champions League. Dat wordt een absoluut galaduel aan Den Dreef in Leuven - Heverlee. Ondertussen is er goed nieuws te melden vanuit Leuven.

OH Leuven heeft er een prima League Phase opzitten en werd daarin twaalfde. Met dank onder meer aan Zenia Mertens, die ondertussen toch echt wel een sterkhoudster geworden is bij de Leuvenaars de voorbije jaren.

Zenia Mertens blijft twee jaar langer bij OH Leuven

De 24-jarige verdedigster was ook in de Champions League van waarde om haar team te behoeden van meer tegendoelpunten, waardoor er remontes konden worden ingezet tegen onder meer Twente. Nu is er goed nieuws uit haar hoek gekomen.

Mertens tekende een vernieuwd contract tot 2028 bij de Leuvenaars en blijft op die manier dus nog twee jaar langer bij de club. Dat hebben de Leuvenaars ondertussen ook geofficialiseerd via de eigen webstek in aanloop naar het duel met Arsenal.

Zenia Mertens wil knallen met OH Leuven tegen Arsenal

“Ik zit al heel lang bij Leuven en ik voel mij hier gewoon goed. We zijn samen een onwaarschijnlijk mooi jaar aan het neerzetten en ik wil er mee voor zorgen dat het niet iets eenmalig is. Ik heb een toffe ploeg achter mij, ik woon in Leuven en ik ben hier kind aan huis", aldus Mertens zelf.

Lees ook... Arno Van den Abbeel wil geschiedenis blijven schrijven met OH Leuven: "Stugger en sluwer zijn"
Mertens heeft nog doelen in Leuven. Te beginnen dus met knallen in de Champions League tegen Arsenal: “Zij wonnen vorig seizoen de Champions League, wij spelen die nu voor het eerst. Dus niks moet, maar we gaan er wel alles proberen uit te halen.”

