Oscar García wordt trainer van prestigieus project in Nederland

Oscar García wordt trainer van prestigieus project in Nederland
Foto: © photonews
Word fan van Jong Ajax! 2

Ajax heeft een akkoord gesloten met Oscar García. De ex-trainer van OH Leuven gaat aan de slag als hoofdtrainer van Jong Ajax.

De Spaanse trainer tekent een contract tot en met 30 juni 2027 in Amsterdam. Hij brengt ook een hele staf mee: Carlos García (assistent-trainer), Juan Pablo Colinas (keeperstrainer) en Enrique Sanz (fysiektrainer). Dat laat de club weten in een mededeling aan onze redactie.

Oscar García begon zijn trainerscarrière op La Masia, de jeugdacademie van FC Barcelona. Na zijn trainerschap bij FC Barcelona O19 stond hij aan het roer van onder meer Brighton & Hove Albion, Watford, RB Salzburg, Celta de Vigo, Stade Reims en OHL.

Zijn laatste dienstverband was bij het Mexicaanse Chivas, waar hij tot maart 2025 onder contract stond. Voordat Oscar García trainer werd, was hij profvoetballer bij onder meer FC Barcelona en Valencia CF.

Technisch directeur Jordi Criujff

“Oscar en ik kennen elkaar goed. Belangrijker is dat ik zijn voetbalvisie ken en weet hoe zijn mentaliteit is. Daar gaat Jong Ajax veel aan hebben”, zegt technisch directeur Jordi Cruijff. “Oscar is een ervaren trainer-coach die in veel landen en competities heeft gewerkt, dus verschillende voetbalculturen kent en meerdere prijzen heeft gewonnen.”


“Het is ook belangrijk voor zijn rol bij Jong Ajax dat hij in de jeugdopleiding van Barcelona heeft gevoetbald en daar ook trainer is geweest van het hoogste jeugdelftal. Met de aanstelling van Oscar en zijn assistenten leggen wij de lat voor het verder ontwikkelen van de talenten hoog en daarmee laten we zien dat Jong Ajax een belangrijk team is voor de club”, besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Eerste Divisie
Eerste Divisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Jong Ajax

Meer nieuws

Dromen van de top zes? "Maar vijf punten voorsprong op de dertiende"

Dromen van de top zes? "Maar vijf punten voorsprong op de dertiende"

23:00
Het grote Arsenal komt naar OH Leuven: "We zijn heel nederig"

Het grote Arsenal komt naar OH Leuven: "We zijn heel nederig"

22:45
Hubert spreekt klare taal over herkansing en revanche na 'afgepakte' finale bij Anderlecht

Hubert spreekt klare taal over herkansing en revanche na 'afgepakte' finale bij Anderlecht

22:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/02: Sykes

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/02: Sykes

22:00
'Clubs staan in de rij voor zomertransfer van verdediger van Union SG'

'Clubs staan in de rij voor zomertransfer van verdediger van Union SG'

22:00
Arno Van den Abbeel wil geschiedenis blijven schrijven met OH Leuven: "Stugger en sluwer zijn"

Arno Van den Abbeel wil geschiedenis blijven schrijven met OH Leuven: "Stugger en sluwer zijn"

21:30
📷 Realiseert Standard nog een uitgaande transfer?

📷 Realiseert Standard nog een uitgaande transfer?

21:40
Joedrick Pupe maakt debuut bij STVV in oefenwedstrijd

Joedrick Pupe maakt debuut bij STVV in oefenwedstrijd

21:20
Deschacht schuift totaal onverwachte interimcoach voor Anderlecht naar voren

Deschacht schuift totaal onverwachte interimcoach voor Anderlecht naar voren

21:00
7
Wordt Belgische tweedeklasser verlost van Amerikaanse eigenaar en komen ze in handen van... Chelsea-eigenaar?

Wordt Belgische tweedeklasser verlost van Amerikaanse eigenaar en komen ze in handen van... Chelsea-eigenaar?

20:40
2
Ongeacht wat ze er bij Antwerp over zeggen: de beker is veruit het grootste resterende doel Opinie

Ongeacht wat ze er bij Antwerp over zeggen: de beker is veruit het grootste resterende doel

20:10
Proto verdedigt verkoop van Angulo: "We willen niet in situatie van die club terechtkomen"

Proto verdedigt verkoop van Angulo: "We willen niet in situatie van die club terechtkomen"

20:00
2
"Stunt van het seizoen": deze JPL-club staat voor een cruciaal weekend

"Stunt van het seizoen": deze JPL-club staat voor een cruciaal weekend

19:45
3
Geen begrip meer voor Paul Gheysens bij Antwerp: "Dat frustreert de fans"

Geen begrip meer voor Paul Gheysens bij Antwerp: "Dat frustreert de fans"

19:40
3
Speler van Patro Eisden dient klacht in na zware overtreding op hem

Speler van Patro Eisden dient klacht in na zware overtreding op hem

19:20
1
Guillaume Gillet fileert Anderlecht na "collectief falen"

Guillaume Gillet fileert Anderlecht na "collectief falen"

19:00
8
Smaakmaker van SK Beveren maakt grote indruk: "Veruit de beste speler van 2e klasse"

Smaakmaker van SK Beveren maakt grote indruk: "Veruit de beste speler van 2e klasse"

18:45
1
Brengt laatste transfer Renard nieuwe sportief directeur al in de problemen? Straks is er ook nog... Goto

Brengt laatste transfer Renard nieuwe sportief directeur al in de problemen? Straks is er ook nog... Goto

18:40
4
Dit heeft Vincent Kompany te zeggen voor cruciale bekerwedstrijd tegen RB Leipzig

Dit heeft Vincent Kompany te zeggen voor cruciale bekerwedstrijd tegen RB Leipzig

18:20
Blessuregolf teistert Union SG: David Hubert mist zeker vier spelers voor bekerclash met Charleroi

Blessuregolf teistert Union SG: David Hubert mist zeker vier spelers voor bekerclash met Charleroi

18:00
Peter Vandenbempt voorspelt welke JPL-clubs Champions' Play-offs halen

Peter Vandenbempt voorspelt welke JPL-clubs Champions' Play-offs halen

17:40
Nog meer goed nieuws voor Maarten Vandevoordt: zet hij Vincent Kompany een hak?

Nog meer goed nieuws voor Maarten Vandevoordt: zet hij Vincent Kompany een hak?

17:20
Net als bij Club Brugge: grote onrust bij Charleroi vlak voor historische wedstrijd tegen Union SG

Net als bij Club Brugge: grote onrust bij Charleroi vlak voor historische wedstrijd tegen Union SG

17:00
De eerst woorden van Edward Still als Watford-coach

De eerst woorden van Edward Still als Watford-coach

16:30
3
Verrassende naam mee naar het WK met Rode Duivels? Alderweireld ziet het wel zitten

Verrassende naam mee naar het WK met Rode Duivels? Alderweireld ziet het wel zitten

16:00
4
Emotionele woorden van Ivan De Witte over overleden Buffalo: dit heeft Gent met klasse aangepakt Opinie

Emotionele woorden van Ivan De Witte over overleden Buffalo: dit heeft Gent met klasse aangepakt

15:15
Edward Still krijgt ervan langs: "Ik erger me niet snel aan collega-trainers, maar..."

Edward Still krijgt ervan langs: "Ik erger me niet snel aan collega-trainers, maar..."

15:30
4
Hans Cornelis moet het ontgelden voor cruciaal bekerduel van Charleroi: "Echt wel de verkeerde beslissing"

Hans Cornelis moet het ontgelden voor cruciaal bekerduel van Charleroi: "Echt wel de verkeerde beslissing"

14:45
2
Hoe Antwerp van de nood een deugd maakte: het gaat hen geen windeieren leggen

Hoe Antwerp van de nood een deugd maakte: het gaat hen geen windeieren leggen

14:40
11
OFFICIEEL: KAA Gent kaapt jong talent weg bij Anderlecht

OFFICIEEL: KAA Gent kaapt jong talent weg bij Anderlecht

15:00
Opvallend signaal in crisistijden bij Anderlecht: Nathan De Cat bij de beste ter wereld

Opvallend signaal in crisistijden bij Anderlecht: Nathan De Cat bij de beste ter wereld

14:00
23
De Croky Cup, gevolgd door speeldag 25 in de Pro League: hier zijn alle aangestelde scheidsrechters

De Croky Cup, gevolgd door speeldag 25 in de Pro League: hier zijn alle aangestelde scheidsrechters

12:20
Crisis of niet: Anderlecht komt met mooi nieuws uit Neerpede

Crisis of niet: Anderlecht komt met mooi nieuws uit Neerpede

14:20
1
Frank Boeckx is klaar en duidelijk: Anderlecht mag bellen, maar...

Frank Boeckx is klaar en duidelijk: Anderlecht mag bellen, maar...

13:30
17
Peter Vandenbempt spaart Lucas Biglia niet na vertrek bij Anderlecht

Peter Vandenbempt spaart Lucas Biglia niet na vertrek bij Anderlecht

13:00
4
Mazzu doet een duidelijke oproep aan de spelers van OH Leuven: "Dat moeten ze beseffen"

Mazzu doet een duidelijke oproep aan de spelers van OH Leuven: "Dat moeten ze beseffen"

12:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Eerste Divisie

 Speeldag 26
Emmen Emmen 06/02 Utrecht Utrecht
Helmond Sport Helmond Sport 06/02 Den Bosch Den Bosch
FC Oss FC Oss 06/02 Vitesse Vitesse
MVV MVV 06/02 Jong PSV Jong PSV
Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 06/02 ADO Den Haag ADO Den Haag
De Graafschap De Graafschap 06/02 Jong Ajax Jong Ajax
FC Oss FC Oss 1-2 Vitesse Vitesse
MVV MVV 2-1 Jong PSV Jong PSV
Emmen Emmen Uitg Utrecht Utrecht
De Graafschap De Graafschap 4-0 Jong Ajax Jong Ajax
Helmond Sport Helmond Sport 2-0 Den Bosch Den Bosch
Cambuur Cambuur Uitg Almere City Almere City
Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 0-3 ADO Den Haag ADO Den Haag
VVV-Venlo VVV-Venlo 07/02 Eindhoven Eindhoven
VVV-Venlo VVV-Venlo 1- Eindhoven Eindhoven
Cambuur Cambuur 08/02 Almere City Almere City
Willem II Willem II 08/02 RKC RKC
Willem II Willem II 2-1 RKC RKC
Jong AZ Jong AZ 09/02 Dordrecht Dordrecht
Jong AZ Jong AZ 1-2 Dordrecht Dordrecht

Nieuwste reacties

King of Highbury King of Highbury over West Ham Utd - Manchester United: 1-0 CringeMedia CringeMedia over Opvallend signaal in crisistijden bij Anderlecht: Nathan De Cat bij de beste ter wereld FCBalto FCBalto over "Stunt van het seizoen": deze JPL-club staat voor een cruciaal weekend FCBalto FCBalto over Cercle Brugge - Club Brugge: - FCBalto FCBalto over Deschacht schuift totaal onverwachte interimcoach voor Anderlecht naar voren Artevelde Artevelde over Guillaume Gillet fileert Anderlecht na "collectief falen" FCBalto FCBalto over Frank Boeckx is klaar en duidelijk: Anderlecht mag bellen, maar... fierce fierce over Waar is Marc Coucke in de fout gegaan bij Anderlecht? Sporteconoom geeft een duidelijk antwoord RememberLierse RememberLierse over De eerst woorden van Edward Still als Watford-coach Dirk1897 Dirk1897 over Wordt Belgische tweedeklasser verlost van Amerikaanse eigenaar en komen ze in handen van... Chelsea-eigenaar? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved