Oscar García wordt trainer van prestigieus project in Nederland

Ajax heeft een akkoord gesloten met Oscar García. De ex-trainer van OH Leuven gaat aan de slag als hoofdtrainer van Jong Ajax.

De Spaanse trainer tekent een contract tot en met 30 juni 2027 in Amsterdam. Hij brengt ook een hele staf mee: Carlos García (assistent-trainer), Juan Pablo Colinas (keeperstrainer) en Enrique Sanz (fysiektrainer). Dat laat de club weten in een mededeling aan onze redactie.

Oscar García begon zijn trainerscarrière op La Masia, de jeugdacademie van FC Barcelona. Na zijn trainerschap bij FC Barcelona O19 stond hij aan het roer van onder meer Brighton & Hove Albion, Watford, RB Salzburg, Celta de Vigo, Stade Reims en OHL.

Zijn laatste dienstverband was bij het Mexicaanse Chivas, waar hij tot maart 2025 onder contract stond. Voordat Oscar García trainer werd, was hij profvoetballer bij onder meer FC Barcelona en Valencia CF.

Technisch directeur Jordi Criujff

“Oscar en ik kennen elkaar goed. Belangrijker is dat ik zijn voetbalvisie ken en weet hoe zijn mentaliteit is. Daar gaat Jong Ajax veel aan hebben”, zegt technisch directeur Jordi Cruijff. “Oscar is een ervaren trainer-coach die in veel landen en competities heeft gewerkt, dus verschillende voetbalculturen kent en meerdere prijzen heeft gewonnen.”



“Het is ook belangrijk voor zijn rol bij Jong Ajax dat hij in de jeugdopleiding van Barcelona heeft gevoetbald en daar ook trainer is geweest van het hoogste jeugdelftal. Met de aanstelling van Oscar en zijn assistenten leggen wij de lat voor het verder ontwikkelen van de talenten hoog en daarmee laten we zien dat Jong Ajax een belangrijk team is voor de club”, besluit hij.