Hoe Antwerp van de nood een deugd maakte: het gaat hen geen windeieren leggen
Foto: © photonews
Antwerp zit sinds de titel in een reconversie. Gedaan met dure contracten of vedetten binnen te halen. De tering is naar de nering gezet, maar... hun jeugdpolitiek gaat hen straks nog heel wat opbrengen.

Het is geen werk van de afgelopen jaren of sinds de komst van Jean Kindermans naar Antwerp... The Great Old zet al heel lang in op zijn jeugdacademie om lichting na lichting talenten af te leveren. Vergeleken met zes jaar geleden is het een wereld van verschil.

Alles binnen de jeugd van Antwerp is gemoderniseerd en geprofessionaliseerd. Er werd zwaar geïnvesteerd in de juiste omkadering en de juiste mensen om de doorstroom in gang te brengen. En daar plukken ze nu al hun vruchten van.

Antwerp leunt op zijn jeugd en dat is toekomstgericht heel goed nieuws

Er waren eerder natuurlijk al de doorbraak van Arthur Vermeeren en Zeno Van Den Bosch, maar sinds de geldkraan van  bovenaf werd dichtgedraaid, leunt Antwerp meer dan ooit op zijn jeugd. Dat gaat gepaard met groeipijnen natuurlijk, maar op de lange termijn wordt er enkel winst verwacht.

Gerard Vandeplas (19), Xander Dierckx (16) en Andreas Verstraeten (20) zijn intussen basisspelers. En de bank wordt ook half gevuld door eigen jeugdspelers. Al zullen ze straks niet allemaal helemaal doorbreken bij Antwerp, iedereen is ervan overtuigd dat ze ergens bij een profclub onderdak zullen vinden.

Levensader van de club

De marktwaarde van de drie voorgenoemde jongens stijgt ook met de speeldag dat ze ervaring opdoen. De jeugdwerking van Antwerp wordt zo de levensader van de club. Naast de commerciële uitbouw van het stadion natuurlijk, want het belang van de voorlopige Tribune 2 die er eindelijk staat, mag niet onderschat worden.

Marc Overmars wrijft zich echter al in de handen als er straks sowieso interesse komt voor één van de zelfopgeleide jongens. De meesteronderhandelaar weet dat hij geen peanuts zal moeten aanvaarden voor een jongen als bijvoorbeeld Dierckx, die ze wel nog even willen houden. 

Antwerp lijkt zo de juiste weg ingeslagen te zijn, al brengt dat sportief nog wat ups en downs met zich mee. Maar onafhankelijk worden van het geld van Paul Gheysens is het belangrijkste. Je wil immers niet helemaal gaan wegzakken...

