Mazzu doet een duidelijke oproep aan de spelers van OH Leuven: "Dat moeten ze beseffen"

OH Leuven zorgde misschien wel voor de grootste verrassing het afgelopen weekend. De Vlaams-Brabanders gingen met 1-3 winnen op het veld van KAA Gent, een resultaat waar coach Felice Mazzu een belangrijke conclusie uit trekt.

OHL liep in de Planet Group Arena al snel uit tot 0-2 via Roggerio Nyakossi en Siebe Schrijvers (strafschop). Hyllarion Goore bracht de spanning terug in de tweede helft, maar Youssef Maziz stelde de Leuvense overwinning veilig: 1-3.

Dat is een knap en vooral deugddoend resultaat voor OHL, zeker nadat het op de vorige speeldag thuis tegen KV Mechelen een dubbele voorsprong uit handen gegeven had.

OHL kan iets moois verwezenlijken

"Ik had de spelers gezegd dat ze erin moesten blijven geloven, want in onze twee vorige wedstrijden hadden ze 6 op 6 verdiend", vertelt Felice Mazzu op de clubwebsite. "We staan nog nergens, maar deze overwinning is dik verdiend voor de spelers."

"We hebben drie wedstrijden op rij tegen een ploeg uit de top zes gespeeld en we pakken 5 op 9", concludeert de oefenmeester. "De spelers moeten dus beseffen dat ze iets moois kunnen verwezenlijken als ze met intensiteit en inzet spelen en efficiënt zijn zoals vandaag."



"We doen een goede zaak, ook al zitten we nog altijd in de play-downs. Maar we zijn vandaag wel uit die vicieuze cirkel geraakt. Eerst verdienden we meer dan we kregen en vandaag hebben we wat we verdienden", aldus Mazzu.