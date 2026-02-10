Jellert van Landschoot heeft een belangrijke booschap voor de fans van KV Kortrijk

KV Kortrijk liet het afgelopen weekend opnieuw punten liggen. De Kerels gingen met 1-0 onderuit bij KAS Eupen en zien Beerschot naderen in het klassement. Jellert van Landschoot zet de boel op scherp.

Kortrijk heeft het de laatste tijd niet onder de markt buitenshuis. De West-Vlamingen leden tegen Eupen al hun vierde nederlaag in hun laatste vijf uitwedstrijden.

KV Kortrijk moet reageren

Het moet beter, beseft ook Jellert van Landschoot. "Dit is een enorme ontgoocheling", vertelde de KVK-pion na de nieuwe nederlaag aan Het Laatste Nieuws. "We laten te veel punten liggen op verplaatsing. Het kan snel gaan in positieve zin, maar ook in negatieve."

Beerschot staat nu op vier punten nadat het met 2-1 won van Club NXT. Komend weekend trekken de Antwerpenaren naar West-Vlaanderen voor een wedstrijd met heel wat inzet met het oog op de promotie.

"We moeten reageren", beseft Van Landschoot. "Het was al een belangrijke match, maar nu krijgt die partij nog wat extra cachet. Ik hoop dat iedereen dat beseft."



Waarna hij zich tot de KVK-fans richt met een duidelijke boodschap. "Samen met de supporters moeten we er een heksenketel van maken." Afspraak op 14 februari in het Guldensporenstadion.