Anderlecht-top gaat Jean Kindermans terughalen: eerste gesprek is al achter de rug

Jean Kindermans staat dicht bij een terugkeer naar RSC Anderlecht. De huidige jeugdcoördinator van Antwerp sprak de voorbije week met de clubleiding van paars-wit over een mogelijke comeback, zo meldt HLN.

De gesprekken gingen concreet over de voorwaarden om opnieuw aan de slag te gaan op Neerpede. De timing is opvallend. Na de interne herschikkingen binnen het bestuur, met een grotere rol voor Michael Verschueren, lijkt de deur opnieuw opengezet voor de man die jarenlang het gezicht was van de jeugdopleiding van Anderlecht. Drie jaar geleden moest Kindermans nog vertrekken.

Kindermans geldt als de architect van de succesvolle jeugdwerking van paars-wit. Onder zijn leiding braken tal van talenten door naar het eerste elftal, onder wie Vincent Kompany, Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Dennis Praet, Leander Dendoncker en Jeremy Doku.

Jean Kindermans moet de jeugdwerking van Anderlecht weer versterken

Na zijn vertrek bij Anderlecht koos Kindermans voor een nieuw hoofdstuk bij Antwerp. Daar tekende hij een contract dat nog loopt tot juni 2029. Een terugkeer naar Brussel is dus niet vanzelfsprekend en zou gepaard gaan met een financiële regeling tussen beide clubs.

De onderhandelingen zijn momenteel lopende, maar een definitieve overeenkomst is er nog niet. Anderlecht onderzoekt hoe het zijn jeugdstructuur opnieuw kan versterken en ziet in Kindermans opnieuw een sleutelfiguur.

Opvallend: terwijl de gesprekken achter de schermen doorgaan, treffen Antwerp en Anderlecht elkaar donderdag ook op het veld in de halve finale van de Croky Cup. Dat duel krijgt zo ook naast het sportieve een extra geladen randje.