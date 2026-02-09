Cristiano Ronaldo neemt beslissing: nukkige sterspeler vindt het welletjes

Cristiano Ronaldo lijkt zijn staking bij Al-Nassr te hebben beëindigd. Volgens Portugese media is de superster van plan om zaterdag opnieuw te spelen, tijdens de competitiewedstrijd tegen Al Fateh.

De voorbije weken weigerde Ronaldo te spelen. Hij protesteerde tegen wat hij zag als bevoordeling van andere Saoedische topclubs en tegen achterstallige betalingen aan spelers en medewerkers van Al-Nassr.

Die betalingsproblemen zouden inmiddels zijn opgelost. De club heeft volgens berichten alle openstaande bedragen voldaan, waardoor Ronaldo zijn onvrede heeft bijgelegd.

Cristiano Ronaldo beëindigt zijn staking

Woensdag blijft hij nog verstek geven in de Aziatische competitie, wanneer Al-Nassr het opneemt tegen Arkadag in het Aziatische equivalent van de Europa League. In de twee wedstrijden zonder hem won zijn team echter gewoon.

Ronaldo, die vorige week 41 werd, blijft gefocust op een groot persoonlijk doel: de mijlpaal van duizend doelpunten bereiken. Momenteel staat hij op 961, dus zijn terugkeer komt op een gunstig moment.



Met zijn staking achter de rug kan Ronaldo zich nu volledig richten op zijn missie in het Midden-Oosten, terwijl Al-Nassr zich voorbereidt op belangrijke duels in competitie en continentale wedstrijden.