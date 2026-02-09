Is de medische staf het probleem bij Standard? "In mijn carrière denk ik dat het een record is"

Geplaagd door blessures stond Standard het eerste kwartier nog goed, voordat het bij Club Brugge instortte. Volgens Josué Homawoo is de medische staf niet de oorzaak van die fysieke problemen, die de Rouches al sinds de eerste speeldag parten spelen.

Standard leverde geen slecht eerste kwartier af, alvorens in te storten op het veld van Club Brugge, afgelopen zondag. De Rouches ondergingen de druk van blauw-zwart en knapten uiteindelijk, zoals Josué Homawoo getuigde na het eindsignaal.

"Het is zeker dat we na 15 minuten veel minder goed waren, met de rug tegen de muur. We kregen de bal niet uit de zone, en op een gegeven moment betaal je daarvoor de prijs. Temeer omdat we twee doelpunten incasseren op stilstaande fase, en dat mag niet gebeuren. Na die twee doelpunten lieten we een beetje de kop hangen, maar je moet strijdvaardig blijven. Er is een eerste en een tweede helft, en helaas zijn we er niet in geslaagd solide te blijven op het einde van de eerste periode om terug te keren in de tweede."

"Die doelpunten kosten ons erg duur. Als je op 3-0 staat tegen een ploeg als Brugge is het moeilijk om terug te komen. Lucas heeft enkele reddingen verricht om ons op 3-0 te houden, maar we moeten deze match vergeten. Het is zoals het is, we moeten proberen door te gaan naar iets anders en er komen andere belangrijke wedstrijden aan. We treffen momenteel enkel topploegen, maar ik heb vertrouwen in mijn ploegmaats. Op elk moment kunnen we resultaten boeken met deze ploeg, en daar geloven we in."

Is de medische staf in opspraak bij Standard?

Voor deze wedstrijd moest Vincent Euvrard het stellen zonder zijn volledige middenveld, aangezien Marco Ilaimaharitra en Teddy Teuma op het laatste moment moesten afhaken. Na de defensieve sector is het dus het middenveld dat zwaar getroffen wordt door blessures, wat opnieuw twijfels doet rijzen over de kwaliteit van de trainingen en de medische staf. Maar volgens Josué Homawoo moet er niet meer achter gezocht worden dan pech.

"Het is waar dat er veel afwezigen waren, maar er is geen excuus. Als je op het veld staat, moet je alles geven om een resultaat te halen (...) Om eerlijk te zijn, qua aantal blessures dat ik heb meegemaakt in een kern, denk ik dat dit een record is. Ik weet niet goed wat ik ervan moet zeggen, het is ingewikkeld. Het gebruikelijke middenveld was er niet, de verdediging verandert ook vaak..."



Lees ook... Hautekiet schetst harde realiteit voor Standard, maar zag ook veel fout lopen tegen Club Brugge›

"Het is veel, daar moeten we niet om liegen, maar we moeten proberen ermee om te gaan. We doen vrij intensieve trainingen, onze lichamen zijn goed voorbereid. Ik kan het niet echt verklaren, maar ik weet dat we goed werken om fit te zijn voor de wedstrijden. Maar elke week zijn er altijd twee of drie extra afwezigen. Het is zoals het is..."