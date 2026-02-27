'KAA Gent-flop verzilvert droomseizoen met knaltransfer'

Niet alle inkomende transfers in de Jupiler Pro League zijn een even groot succes. Dat weet ook KAA Gent. Eén floptransfer van de Buffalo's verovert dit seizoen Europa en mag daardoor hopen op een mooie overgang.

Jens Petter Hauge belandde in 2022 bij KAA Gent. De Noor werd toen gehuurd van het Duitse Eintracht Frankfurt, maar een groot succes werd zijn avontuur in de Arteveldestad niet.

Hauge speelde 29 duels voor Gent, maar kon daarin geen enkel doelpunt maken. Geruisloos keerde hij terug naar Frankfurt, dat hem daarvoor overgenomen had van AC Milan. In 2024 keerde Hauge terug naar Bodo/Glimt, waar hij zijn carrière ook gestart was.

Sprookje in de Champions League

Met de Noorse club schrijft hij dit seizoen een echt sprookje in de Champions League. Bodo won van Manchester City, Atlético Madrid en twee keer van Inter en had daarvoor ook al gelijkgespeeld tegen Tottenham en Borussia Dortmund.

Hauge heeft een groot aandeel in dat succes. Hij scoorde al zes keer op het kampioenenbal en deelde ook één assist uit. Die goede prestaties leveren hem nu interesse op uit de Serie A, waar hij dus al eens gespeeld heeft. Volgens Fichajes wil AS Roma hem nu terug naar de Laars halen.



De Romeinen zouden versterking zoeken op de flank en willen een ervaren profiel. Hauge zou in die context een aantrekkelijke en betaalbare optie zijn, zeker in vergelijking met andere namen. Volgens Transfermarkt moet hij momenteel 4,5 miljoen euro kosten. Een prikje in de huidige markt.