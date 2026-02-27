Nu al vraagtekens bij manier van werken van potentieel nieuwe sportief directeur Anderlecht

Marijn Beuker staat in de belangstelling als mogelijke nieuwe sportief directeur van Anderlecht. De Nederlander heeft bij Ajax een reputatie opgebouwd als iemand die graag zichtbaar is en de camera's niet schuwt. Zijn manier van werken zorgt echter ook voor onvrede bij de Amsterdammers.

Een van de opvallende aspecten van Beukers aanpak is zijn nadruk op data. Hij introduceerde bij Ajax het programma ‘Soccerlab’, waarin alle spelersinformatie wordt samengebracht.

Dat systeem gebruikte hij eerder al bij AZ en Queen’s Park. Medische specialisten bij Ajax uitten hun onvrede, omdat zij gewend waren aan een systeem dat enkel toegankelijk was voor artsen en fysio’s, weet HLN.

Volgens een rondvraag van NRC Handelsblad voelen medewerkers zich genegeerd wanneer ze tegen Beuker ingaan. Het gevolg is dat intern het vertrouwen afneemt. Specialisten die tegen zijn aanpak ingingen, verlieten de club of stapten naar een externe vertrouwenspersoon. NRC meldt dat zes vertrekkers het gevoel hadden dat hun klachten niet werden opgevolgd.

Marijn Beuker is extreem data-gedreven, weet men in Nederland

Beuker staat bekend als eigenzinnig en progressief. Zijn visie op voetbal gaat verder dan alleen data. Ex-Anderlecht-coach Robin Veldman, die met Beuker bij Queen's Park werkte, prijst zijn vermogen om een manier van spelen, trainen en scouten neer te zetten. “Hij kan specialisten van verschillende afdelingen samenbrengen en laten werken binnen de kaders van zijn voetbalvisie", aldus Veldman.



Op Neerpede vinden ze dat profiel interessant. Beuker wordt gezien als een ‘datagoeroe’ die veel ervaring heeft met jeugdwerking, knopen durft door te hakken en een duidelijke visie heeft op het sportieve beleid. Zijn combinatie van analytische scherpte en praktijkervaring maakt hem aantrekkelijk voor een club die zowel ambitie als structuur wil combineren.