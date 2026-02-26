Anderlecht-speler vandaag al 120 dagen van de radar verdwenen: wat is er aan de hand?

Johan Walckiers
Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
2 reacties
Foto: © photonews
Bij de wekelijkse blessure-update van de verschillende trainers die Anderlecht dit seizoen al gehad heeft, wordt hij meestal zelfs overgeslagen. Behalve als er expliciet naar gevraagd wordt. Waar is César Huerta gebleven en wanneer keert hij terug op het veld?

Huerta staat vandaag al 120 dagen aan de kant. Vier maanden nadat er een pubalgie bij hem werd vastgesteld. Eind oktober kreeg hij het verdict, maar men dacht eerst dat het opgelost kon worden met rust. Een maand later bleek na bijkomende onderzoeken dat hij toch een operatie nodig had.

César Huerta zijn blessure is gecompliceerd

Drie maanden na zijn operatie is zijn terugkeer nog altijd niet voorzien voor de komende weken. Er worden geen risico's genomen met de 25-jarige Mexicaanse winger, want de kans op een terugval is groot als hij te vroeg zou herbeginnen. 

Na een ingreep is een pubalgie bij de meeste topsporters genezen, maar met voetballers - die veel draai- en kapbewegingen maken - moet men helemaal zeker zijn dat het probleem opgelost is, want een herval zou hem weer weken aan de kant houden.

De pijn in de liesstreek was bij Huerta onhoudbaar geworden. Het is dan ook een typische voetbalblessure en vooral dan bij explosieve spelers. Nochtans zou Anderlecht een extra winger heel goed kunnen gebruiken. Er wordt dan ook reikhalzend uitgekeken naar zijn terugkeer en er alles aan gedaan om hem voor de play-offs fit te krijgen.

Huerta wordt klaargestoomd voor de play-offs

Op dit moment heeft Anderlecht met Degreef en Kanaté twee echte wingers beschikbaar. Bertaccini wordt op links gebruikt door Jérémy Taravel terwijl hij natuurlijk geen echte winger is. En Coba da Costa valt (voorlopig?) door de mand. De Guineeër, gehuurd van Getafe, kan op training niet bewijzen dat hij beter is dan voorgenoemde namen.

In Huerta, die een stevige marktwaarde vertegenwoordigt, wordt op Neerpede trouwens nog sterk geloofd. Hij heeft het potentieel om een onbetwiste titularis te worden, al liet hij dat nog niet altijd zien. Zijn toen al sluimerende blessure heeft daar wel mee te maken. 

Verwacht wordt dat hij de volgende weken wel al eens zou meedoen met de Futures, maar er gaat niets overhaast worden. Intussen zullen Bertaccini en Kanaté de linkse flank voor hun rekening blijven houden.

Anderlecht
César Huerta

