Transfernieuws en Transfergeruchten 26/02

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/02
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 26/02 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over:

'Racing Genk denkt aan opvallende defensieve versterking, maar krijgt meteen concurrentie'

Racing Genk zou zijn oog hebben laten vallen op een verdediger die actief is bij FCSB in de Roemeense eerste klasse. Een ervaren speler die ook door enkele andere clubs wordt gevolgd. (Lees meer)


Ex-Buffalo's schitteren in Champions League: Louwagie bijt van zich af

12:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02

12:20
'Racing Genk denkt aan opvallende defensieve versterking, maar krijgt meteen concurrentie'

12:20
Vrees wordt werkelijkheid voor Promise David

12:00
Anderlecht-speler vandaag al 120 dagen van de radar verdwenen: wat is er aan de hand?

11:40
Opvallend: Anderlecht voegt ervaren pion toe aan trainersstaf Jérémy Taravel

11:20
SK Beveren kijkt verder dan sportieve en pakt uit met héél mooi initiatief

11:15
KV Kortrijk wil drie punten via forfaitzege: "Er zijn daar héél rare dingen gebeurd"

11:00
Thibaut Courtois laat opvallende uitspraak vallen over CL-loting: "Iedereen weet het al"

10:30
Philippe Albert is wel héél duidelijk over Anderlecht-speler: "Als hij niet in de selectie zit..."

10:00
LIVE: Begin van cruciale week voor KRC Genk, Dinamo Zagreb kampt met selectieproblemen

09:20
Kan hij mee naar het WK? Jan Vertonghen spreekt zich uit over rol bij Rode Duivels

09:32
Sébastien Pocognoli woedend op scheidsrechter na uitschakeling AS Monaco: dit heeft hij te zeggen

09:00
Dinamo Zagreb-coach Mario Kovacevic is duidelijk voor clash met Genk: "Dan kunnen we het onmogelijke doen"

08:40
🎥 Reactie van Pocognoli spreekt boekdelen na enorme misser van Wout Faes in slotseconden

08:21
Jan Vertonghen vol lof over Rode Duivel: "De beste die ik ooit heb gezien"

08:02
Hein Vanhaezebrouck wijst duidelijke reden aan na uitschakeling Club Brugge

07:40
Voormalige Anderlecht-pion op weg naar topjob: 'Marokko verrast met Belgisch getinte bondscoach'

07:22
Wordt Thibaut Courtois aandeelhouder van Sporting Hasselt? Sam Kerkhofs reageert én bevestigt gesprekken met geïnteresseerde investeerders

07:00
Vincent Euvrard windt er géén doekjes om en heeft sneer naar Standard-bestuur in petto: "Dan kan dat net zo goed in de vuilnisbak"

06:30
Dit zijn alle zestien clubs in de achtste finales van de Champions League

23:45
'Anderlecht mikt héél hoog en denkt nu ook aan Ajax-directeur én protégé van Louis van Gaal als TD'

22:40
Dender heeft al meteen beet: 'Voormalige coach van Standard en KV Mechelen moet rode lantaarn van degradatie redden'

22:20
Hoe ga je dit oplossen, David Hubert? Union moét zichzelf heruitvinden in cruciale fase van titelstrijd

21:40
🎥 Zinho Vanheusden spreekt voor het eerst sinds (gedwongen) pensioen en komt met gevat pleidooi naar buiten

22:00
Gianni Infantino reageert (jammer genoeg) in geheel eigen stijl op geweld in Mexico en impact op het WK

21:20
Anderlecht krijgt niét mis te verstane waarschuwing over Sibierski: "Lijn tussen zaakwaarnemer, tussenpersoon en sportief directeur is héél dun"

21:00
Nog amper elf (!) keer slapen? 'Kevin De Bruyne verrast alles en iedereen bij Napoli en staat héél dicht bij terugkeer in wedstrijdselectie'

20:40
Lionel Messi heeft spijt van deze beslissing: "Ik ben een idioot en heb mijn tijd verspild"

20:20
Dévy Rigaux beseft dat Club Brugge vol aan de bak zal moeten: "Dat wordt dé uitdaging voor ons"

20:00
België én Limburg met verstomming geslagen: 'Thibaut Courtois wordt hoofdaandeelhouder van deze club'

19:40
Mag Prestianni vanavond spelen of niet? UEFA neemt vlak voor Real Madrid - SL Benfica deze beslissing

19:20
'Poging tot brandstichting in frituur na Brugse derby: Parket wil 19-Clubsupporters vervolgen'

19:00
Zonen van twee ex-profs met verleden bij Genk, Gent en Standard laten bij ... Anderlecht van zich horen

18:40
🎥 Club Brugge schrijft geschiedenis met kwartfinale Youth League dankzij dit geniaal ingestudeerd nummertje

18:20
Drievoudige opsteker voor Standard én een enorm voordeel op pakweg KRC Genk

18:00

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 27/02 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 28/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 28/02 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 28/02 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 01/03 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH

