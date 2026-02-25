Dévy Rigaux beseft dat Club Brugge vol aan de bak zal moeten: "Dat wordt dé uitdaging voor ons"

Club Brugge steekt niet onder stoelen of banken dat de Belgische titel dit seizoen een absolute must is. Dit seizoen kan er gepiekt worden in de play-offs, maar dat is volgend seizoen niét langer het geval. En dat beseft Dévy Rigaux héél goed.

Club Brugge moest de titel vorig seizoen aan Union SG laten. Alles en iedereen bij Club Brugge beseft dat het kot te klein is als Bart Verhaeghe de Brusselaars opnieuw voor blauw-zwart ziet eindigen.

Maar dan zal Club Brugge vol aan de bak moeten. De West-Vlamingen kamperen momenteel op een derde plaats. De achterstand op Union SG en STVV bedraagt respectievelijke drie en één punt(en).

Sommige nederlagen hadden simpelweg niet gemogen als je bovenaan wil staan

"We zijn dan ook niet tevreden met het seizoen tot hiertoe", is Dévy Rigaux héél duidelijk in Het Laatste Nieuws. "Sommige nederlagen hadden simpelweg niet gemogen als je bovenaan wil staan. Al is de kloof niet bijzonder groot."

De sportief directeur van Club Brugge ziet in het huidige competitieformat een boosdoener. "Iedereen beseft zo hard dat het momentum in april en mei ligt. We proberen duidelijk te maken dat alle wedstrijden belangrijk zijn. Maar in het onderbewustzijn is de spelersgroep al met play-offs bezig."

Verandering met héél véél impact



Vanaf volgend seizoen zijn er geen play-offs meer en tellen de punten vanaf de eerste wedstrijd echt mee. "Het wordt een uitdaging om er volgend seizoen voor te zorgen dat we meteen goede resultaten neerzetten. De titel is weg als je in een normale competitie pakweg zes of acht punten achterstand telt."