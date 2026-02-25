Toby Alderweireld vol lof en formeel: "Laatste maanden bij Club Brugge"

Club Brugge ligt uit de Champions League. Tegen Atlético Madrid speelden ze zeker geen slechte terugwedstrijd, maar het was alles bij elkaar net niet voldoende. Werd Raphael Onyedika gemist? Dat zou zeker kunnen.

Raphael Onyedika was in de heenwedtrijd omnipresent. Met drie schoten op doel, zeven balheroveringen, negen duels en 90 procent aangekomen passes - waarvan twaalf die een linie wisten te doorbreken - was hij van grote waarde.

Werd Raphael Onyedika gemist door Club Brugge tegen Atlético Madrid?

Hij was in diverse Brugse goals betrokken. Door een gele kaart was hij er niet bij in de terugwedstrijd in Madrid. "Waarom hij nog in België zit? Dat begrijp ik eigenlijk ook niet", opende Toby Alderweireld zijn analyse bij VTM2.

"Jaar na jaar laat hij zien dat hij topniveau is. Het is een speler die echt allround is. Hij zorgt voor de balans, maar je kan hem ook altijd de bal inspelen. Voor een verdediger is het fantastisch dat zo'n speler de bal wil hebben."

Zijn het de laatste maanden voor Onyedika bij Club Brugge?

"De combinatie met Hans Vanaken loopt goed, hij weet wanneer hij een foutje moet maken, ... Het is echt een allrounder. Ik wil niet te vroeg praten, maar ik denk wel dat hij aan zijn laatste maanden bij Club Brugge bezig is."

"De topteams moeten naar hem kijken. Hij heeft een plaats bij alle topteams. Het is heel moeilijk om zonder hem te spelen, want in elk facet is hij heel belangrijk. Club Brugge mist hem in wedstrijden waarin hij niet speelt."