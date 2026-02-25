Davy Roef komt met verrassende uitspraak over volgende tegenstander van KAA Gent

KAA Gent liet drie dure punten liggen tegen Cercle Brugge. De volgende opdracht, met een uitstap naar KRC Genk, is alvast geen sinecure.

KAA Gent laat dure punten liggen tegen Cercle Brugge

KAA Gent ging afgelopen weekend onderuit tegen Cercle Brugge. Het verloor in eigen huis maar met 0-1, dankzij onder andere een puik keepende Davy Roef. “Mijn eigen prestatie doet er eigenlijk niet toe. Punten pakken is het belangrijkste”, klinkt het op de website van de Buffalo’s.

Eigenlijk had KAA Gent in deze match de drie punten moeten pakken. “Het is echter de zoveelste keer dat we het tegen de zogezegd mindere ploegen laten afweten. Zeer pijnlijk. Moesten wij die gemorste punten wel hebben, dan zaten we veilig voor Play-off 1.”

Maar Roef is ervan overtuigd dat alles met vier matchen te gaan bijlange nog niet gespeeld is. Hij put ook vertrouwen uit andere prestaties van zijn team. Al is dat er niet altijd.

Met het mes op de keel naar Genk

“Er zijn genoeg voorbeelden waarin we het goed doen, maar het probleem is dat we dat niet élke week op de mat brengen. Als je echter voor Gent wil spelen, moet dit een vereiste zijn”, gaat hij verder.



En Roef verrast met zijn laatste woorden over de wedstrijd op Genk. “Ik zou bijna willen zeggen dat die ploegen ons beter liggen”, besluit hij. “Het is jammer genoeg weer met het mes op de keel dat we naar daar gaan. Ik heb er wel vertrouwen in dat we er volgende week opnieuw zullen staan”, klinkt het nog.