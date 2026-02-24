🎥 De fans zullen het graag zien: KAA Gent verrast met mooi nieuws

Mathias Delorge staat opnieuw op het trainingsveld bij KAA Gent. De middenvelder lag sinds december in de lappenmand na een enkeloperatie, maar werkt intussen hard aan zijn comeback.

Mathias Delorge raakte half december geblesseerd. In de thuiswedstrijd tegen Antwerp speelde hij het laatste halfuur, maar nadien bleek de kwetsuur toch zwaarder dan verwacht. Hij had al langere tijd last van de enkel.

Hij sukkelde al een tijdje met de enkelblessure en later bleek dat er een operatie nodig zou zijn. Die werd in december nog succesvol uitgevoerd. Nadien volgden enkele maanden van revalidatie.

Delorge zet volgende stap in revalidatie

Ondertussen gaat het al een stuk beter met de middenvelder. KAA Gent dropte dinsdag nog een filmpje op zijn sociale media. Daarop is Delorge opnieuw op het veld te zien.

Mathias Delorge on his way back 💪#COBW pic.twitter.com/ISgRktaUqf — KAA Gent (@KAAGent) February 24, 2026

Hij werkt individueel verschillende oefeningen af. Voor een groepstraining lijkt het dus nog te vroeg, maar alles wijst op een nakende terugkeer. "Mathias Delorge on his way back", schrijven de Buffalo's bij het bericht.





De middenvelder maakte in de zomer van 2024 de overstap van STVV naar Gent. Sindsdien speelde hij al 71 wedstrijden voor blauw-wit. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 9 miljoen euro.