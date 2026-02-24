🎥 De fans zullen het graag zien: KAA Gent verrast met mooi nieuws

🎥 De fans zullen het graag zien: KAA Gent verrast met mooi nieuws
Foto: © photonews
Word fan van KAA Gent! 1882

Mathias Delorge staat opnieuw op het trainingsveld bij KAA Gent. De middenvelder lag sinds december in de lappenmand na een enkeloperatie, maar werkt intussen hard aan zijn comeback.

Mathias Delorge raakte half december geblesseerd. In de thuiswedstrijd tegen Antwerp speelde hij het laatste halfuur, maar nadien bleek de kwetsuur toch zwaarder dan verwacht. Hij had al langere tijd last van de enkel.

Hij sukkelde al een tijdje met de enkelblessure en later bleek dat er een operatie nodig zou zijn. Die werd in december nog succesvol uitgevoerd. Nadien volgden enkele maanden van revalidatie.

Delorge zet volgende stap in revalidatie

Ondertussen gaat het al een stuk beter met de middenvelder. KAA Gent dropte dinsdag nog een filmpje op zijn sociale media. Daarop is Delorge opnieuw op het veld te zien.

Hij werkt individueel verschillende oefeningen af. Voor een groepstraining lijkt het dus nog te vroeg, maar alles wijst op een nakende terugkeer. "Mathias Delorge on his way back", schrijven de Buffalo's bij het bericht.

De middenvelder maakte in de zomer van 2024 de overstap van STVV naar Gent. Sindsdien speelde hij al 71 wedstrijden voor blauw-wit. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 9 miljoen euro.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Mathias Delorge

Meer nieuws

Europees voetbal voor STVV? Jacky Mathijssen zegt hoe het zal lopen

Europees voetbal voor STVV? Jacky Mathijssen zegt hoe het zal lopen

17:50
Thibaut Courtois maakt zich boos en komt met niet mis te verstane boodschap voor UEFA

Thibaut Courtois maakt zich boos en komt met niet mis te verstane boodschap voor UEFA

17:40
1
Moet hij mee naar het WK? Rode Duivel die vergeten wordt door Garcia scoort hattrick

Moet hij mee naar het WK? Rode Duivel die vergeten wordt door Garcia scoort hattrick

17:20
2
Zes maanden buiten strijd en seizoen voorbij? Union houdt zijn hart vast voor Promise David

Zes maanden buiten strijd en seizoen voorbij? Union houdt zijn hart vast voor Promise David

17:00
Geweldig nieuws voor Euvrard: belangrijke terugkeer op komst bij Standard

Geweldig nieuws voor Euvrard: belangrijke terugkeer op komst bij Standard

16:00
Het BAS heeft definitief beslist: krijgt Antwerp nog drie punten van Standard, of niet?

Het BAS heeft definitief beslist: krijgt Antwerp nog drie punten van Standard, of niet?

15:30
15
Niet wat de fans gehoopt hadden: Union komt met heel slecht nieuws over Promise David

Niet wat de fans gehoopt hadden: Union komt met heel slecht nieuws over Promise David

15:00
10
SK Beveren straks zeker geen vogel voor de kat: promovendus heeft een grote troefkaart Analyse

SK Beveren straks zeker geen vogel voor de kat: promovendus heeft een grote troefkaart

14:40
Goede herinneringen bij Club Brugge, pijnlijke voor KRC Genk: Duitse topscheidsrechter fluit EL-duel

Goede herinneringen bij Club Brugge, pijnlijke voor KRC Genk: Duitse topscheidsrechter fluit EL-duel

14:00
Vlak voor duel met Club Brugge duikt héél opvallend nieuws over Atlético-aanvaller Griezmann op

Vlak voor duel met Club Brugge duikt héél opvallend nieuws over Atlético-aanvaller Griezmann op

14:20
🎥 Werd Charleroi benadeeld door de arbitrage tegen Westerlo? Dit is de uitleg van Jonathan Lardot

🎥 Werd Charleroi benadeeld door de arbitrage tegen Westerlo? Dit is de uitleg van Jonathan Lardot

13:01
1
Club Brugge zit met een heel lastig probleem: hoe lost Leko het op? "Het is een aderlating"

Club Brugge zit met een heel lastig probleem: hoe lost Leko het op? "Het is een aderlating"

13:30
Lommel speelt oefenmatch en gunt speler bij comeback meteen de kapiteinsband

Lommel speelt oefenmatch en gunt speler bij comeback meteen de kapiteinsband

13:15
JPL-kampioen in strafschoppen tegen krijgen... Keeper heeft er zelfs nog nooit eentje gestopt

JPL-kampioen in strafschoppen tegen krijgen... Keeper heeft er zelfs nog nooit eentje gestopt

12:20
Boodschap voor STVV-supporters: "Begin maar al te sparen"

Boodschap voor STVV-supporters: "Begin maar al te sparen"

12:00
3
Hans Vanaken krijgt grootste compliment: "De beste met wie ik ooit speelde"

Hans Vanaken krijgt grootste compliment: "De beste met wie ik ooit speelde"

12:40
De meest gegeerde spits in de Jupiler Pro League? Alle topclubs zouden hem wel kunnen gebruiken Analyse

De meest gegeerde spits in de Jupiler Pro League? Alle topclubs zouden hem wel kunnen gebruiken

11:40
11
Hommeles tussen Genkse fans: ongepaste actie krijgt veel kritiek, oplossing wordt gezocht

Hommeles tussen Genkse fans: ongepaste actie krijgt veel kritiek, oplossing wordt gezocht

11:20
8
Enorme verrassing voor analist maandagochtend: "Ik verslikte me in mijn koffie toen ik Anderlecht zag"

Enorme verrassing voor analist maandagochtend: "Ik verslikte me in mijn koffie toen ik Anderlecht zag"

11:00
8
Zo zwak is de Jupiler Pro League dit seizoen: cijfers zijn hallucinant

Zo zwak is de Jupiler Pro League dit seizoen: cijfers zijn hallucinant

09:30
60
Nog geen contractverlenging voor Vrancken: Vidarsson denkt te weten waarom

Nog geen contractverlenging voor Vrancken: Vidarsson denkt te weten waarom

10:15
Promotie voor SK Beveren, maar hoe zit het met de toekomst van coach Reedijk?

Promotie voor SK Beveren, maar hoe zit het met de toekomst van coach Reedijk?

10:45
Vanhaezebrouck haalt nu ook bij Standard zijn grote gelijk: "Een miscast!"

Vanhaezebrouck haalt nu ook bij Standard zijn grote gelijk: "Een miscast!"

07:40
1
Zoveel kans heeft Club Brugge om door te stoten tegen Atlético Madrid

Zoveel kans heeft Club Brugge om door te stoten tegen Atlético Madrid

10:30
Gert Verheyen wijst op gevaar voor Club Brugge: "Dan heb ik het ook over hun minder sportieve kant"

Gert Verheyen wijst op gevaar voor Club Brugge: "Dan heb ik het ook over hun minder sportieve kant"

10:00
Thorgan Hazard wil van één voorwaarde absoluut niet afwijken: dit is de situatie

Thorgan Hazard wil van één voorwaarde absoluut niet afwijken: dit is de situatie

09:00
6
Radja Nainggolan bijzonder hard na promotie van SK Beveren

Radja Nainggolan bijzonder hard na promotie van SK Beveren

09:15
17
📷 Indrukwekkende Senne Lammens moest letterlijk vechten in zijn box, zelfs Van der Sar onder de indruk

📷 Indrukwekkende Senne Lammens moest letterlijk vechten in zijn box, zelfs Van der Sar onder de indruk

08:20
4
Ivan Leko laat hem helemaal links liggen: deze Club Brugge-speler zoekt beter al een oplossing

Ivan Leko laat hem helemaal links liggen: deze Club Brugge-speler zoekt beter al een oplossing

08:40
4
Nieuw trainersplan bij Anderlecht: wordt dit dan de oplossing om Schreuder toch te halen?

Nieuw trainersplan bij Anderlecht: wordt dit dan de oplossing om Schreuder toch te halen?

07:20
7
Club Brugge-ster Stankovic spreekt klare taal over zijn toekomst vlak voor clash met Atlético

Club Brugge-ster Stankovic spreekt klare taal over zijn toekomst vlak voor clash met Atlético

08:00
1
Niemand in Europa doet straffer dan ... STVV - verschil met Standard en Anderlecht is enorm

Niemand in Europa doet straffer dan ... STVV - verschil met Standard en Anderlecht is enorm

06:30
Twee Belgische teams volgend seizoen rechtstreeks in Champions League? Op deze manier kan het!

Twee Belgische teams volgend seizoen rechtstreeks in Champions League? Op deze manier kan het!

07:00
🎥 Levensgevaarlijk: werd deze Antwerp-supporter op Union geïnspireerd door Olympische Winterspelen? De derde helft

🎥 Levensgevaarlijk: werd deze Antwerp-supporter op Union geïnspireerd door Olympische Winterspelen?

23:00
4
Lardot laat zich uit over Gent - Cercle, Union - Antwerp & co: deze ploeg had strafschop moeten krijgen

Lardot laat zich uit over Gent - Cercle, Union - Antwerp & co: deze ploeg had strafschop moeten krijgen

22:00
Peter Vandenbempt laat zich uit over trainerskeuze Anderlecht én de man die ze boven water houdt

Peter Vandenbempt laat zich uit over trainerskeuze Anderlecht én de man die ze boven water houdt

22:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
La Louvière La Louvière 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

roodwit1880 roodwit1880 over Het BAS heeft definitief beslist: krijgt Antwerp nog drie punten van Standard, of niet? Nelvafrel Nelvafrel over Niet wat de fans gehoopt hadden: Union komt met heel slecht nieuws over Promise David Nelvafrel Nelvafrel over Thibaut Courtois maakt zich boos en komt met niet mis te verstane boodschap voor UEFA Nelvafrel Nelvafrel over Moet hij mee naar het WK? Rode Duivel die vergeten wordt door Garcia scoort hattrick See you Essevee See you Essevee over De meest gegeerde spits in de Jupiler Pro League? Alle topclubs zouden hem wel kunnen gebruiken Ratko Svilar Ratko Svilar over Zo zwak is de Jupiler Pro League dit seizoen: cijfers zijn hallucinant FELIX25 FELIX25 over Radja Nainggolan bijzonder hard na promotie van SK Beveren FELIX25 FELIX25 over Hommeles tussen Genkse fans: ongepaste actie krijgt veel kritiek, oplossing wordt gezocht Meut Meut over Zulte Waregem - Anderlecht: 2-4 Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over 🎥 De fans zullen het graag zien: KAA Gent verrast met mooi nieuws Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved