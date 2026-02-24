JPL-kampioen in strafschoppen tegen krijgen... Keeper heeft er zelfs nog nooit eentje gestopt

Charleroi is dit seizoen de ploeg in de Pro League die de meeste penalty's tegen krijgt: acht stuks tot nu toe, net voor KV Mechelen (7). Toch heeft dat niet altijd direct puntenverlies betekend voor de Zebra's.

Tijdens het duel tegen Westerlo liep het echter opnieuw fout. Na de openingsgoal van Van Den Kerkhof veroorzaakte Camara een penalty, de achtste van het seizoen voor Charleroi, waardoor de ploeg zichzelf opnieuw in de problemen bracht. Trainer Hans Cornelis reageerde teleurgesteld. “Je moet in je zestien meter recht blijven staan. Zo maak je het de tegenstander te gemakkelijk", klinkt het bij L'Avenir.

Die gewoonte om te veel risico te nemen in de eigen zestien is al langer een probleem. De afgelopen drie competitiewedstrijden leverden vier strafschoppen op, en ook eerder dit seizoen veroorzaakten Ousou en Nzita in Jan Breydel twee penalty’s. Cornelis kan het gedrag van zijn spelers niet verklaren. “Ik kan het niet uitleggen", zuchtte hij.

Hans Cornelis wordt gek van de vele strafschoppen die Charleroi tegen krijgt

Het directe puntenverlies door deze fouten is moeilijk exact te berekenen, maar Cornelis schat dat Charleroi hierdoor tussen de vier en zes punten heeft laten liggen. Soms wordt het verlies zelfs nog groter, zoals bij de matchen tegen Cercle en Anderlecht, waar de fouten de dynamiek van de ploeg verstoorden.

De keeper van Charleroi, Delavallée, heeft nog nooit een penalty gestopt in zijn carrière. Cornelis waarschuwt dat de details cruciaal kunnen zijn nu het verschil met de top zes slechts drie punten bedraagt.



Vooruitkijkend moeten zijn spelers vooral leren van hun fouten. “Onze kansen op de Champions Play-offs zijn nog niet voorbij, maar we moeten dit rechtzetten tegen Club Brugge, Dender, Leuven en Zulte-Waregem. Zo kunnen we elk punt veiligstellen dat van groot belang is voor de eindfase van de competitie.”