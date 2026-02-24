Boodschap voor STVV-supporters: "Begin maar al te sparen"

Jacky Mathijssen keek voor de verjaardag van zijn dochter samen met zijn Truiense schoonfamilie naar de wedstrijd van STVV. En dat deed hij met plezier.

De ex-bondscoach ziet STVV meespelen tot het einde. “Ik heb mijn schoonfamilie aangeraden elke maand een centje opzij te zetten voor volgend seizoen. Europees voetbal kan hen al bijna niet meer ontsnappen. Zelfs bij een terugval zie ik hen nooit meer uit de top vier vallen", zegt hij in HBvL.

Volgens Mathijssen onderscheidt STVV zich van de andere ploegen in de top zes door het gemak waarmee ze hun wedstrijden winnen. “Als je het vergelijkt met AA Gent, Charleroi of KRC Genk, is het verschil dag en nacht. Die ploegen bezwijken onder druk, terwijl STVV rustig zijn eigen spel speelt.”

Hij wijst ook op de kans die dit biedt voor andere subtopteams. “Clubs zoals KV Mechelen, Standard en Westerlo profiteren van die druk, maar STVV lijkt op dit moment ongenaakbaar. Dat maakt hun huidige prestaties extra indrukwekkend.”

Mathijssen benadrukt dat het succes van de Limburgers niet alleen te danken is aan individuele kwaliteit, maar ook aan het collectief en de mentale sterkte van de groep. “Iedereen loopt voor het team en het vertrouwen spat ervan af. Het is een goed voorbeeld van hoe een hecht collectief het verschil kan maken in de competitie.”



Voor de Truiense supporters is de boodschap duidelijk: genieten en dromen van Europa. “Het is hen dubbel en dik gegund. Als de ploeg zo doorgaat, kunnen ze binnenkort een Europees avontuur plannen. Ze kunnen al beginnen sparen. De fans hebben het verdiend.”