Club Brugge-ster Stankovic spreekt klare taal over zijn toekomst vlak voor clash met Atlético

Net voor de allesbepalende Champions League-match tegen Atlético Madrid laat Aleksandar Stankovic zich in zijn kaarten kijken. De middenvelder van Club Brugge praat open over zijn persoonlijkheid én zijn toekomst.

Binnen de club wordt Stankovic omschreven als een grote persoonlijkheid. Die mentaliteit kreeg hij al vroeg mee bij Inter Milan, waar hij werd opgeleid. “Mijn vorige coach Christian Chivu zei: ‘Op het veld zal niemand jouw identiteitskaart vragen. Age doesn't matter, persoonlijkheid wel.’ Dat heeft mij gevormd", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Dat Chivu hem eind 2025 publiekelijk prees, deed zichtbaar deugd. “Hij had de moed om naar het buitenland te gaan en doet het goed. We volgen Aleksandar van dichtbij", klonk het toen. Stankovic reageert dankbaar: “Mooie woorden. Chivu is belangrijk voor mij.”

Stankovic zou de beslissing voor Club Brugge 1000 keer opnieuw nemen

Toch blijft de hamvraag: keert hij deze zomer terug naar Inter? “Iedereen kent mijn contractsituatie, met die terugkoopclausule. Maar uit respect focus ik mij volledig op Club Brugge zolang ik hier ben. Inter weet dat. En trouwens: ik beslis niet, Inter kiest.”

Stoort dat hem? Niet echt. “Ik ben geboren bij Inter en doorliep er alle jeugdreeksen. Het is logisch dat ik al jaren van Inter droom. Maar ik zit hier goed en wil hier prijzen pakken. De geschiedenis toont dat dat kan.”

Lees ook... Ivan Leko laat hem helemaal links liggen: deze Club Brugge-speler zoekt beter al een oplossing›

Zijn keuze voor Club was dus weloverwogen. “Kijk naar onze basiself: zó jong. Geen enkele Europese club durft dat, zeker in Italië niet. Ik zou deze beslissing 1.000 keer opnieuw nemen.”